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Lush - Ciao! Best Of (coloured) (0652637002201) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Lush - Ciao! Best Of (coloured) (0652637002201) виниловая пластинка

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Lush - Ciao! Best Of (coloured) (0652637002201) виниловая пластинка - фото 1
Lush - Ciao! Best Of (coloured) (0652637002201) виниловая пластинка - фото 2
Lush - Ciao! Best Of (coloured) (0652637002201) виниловая пластинка - фото 3
Lush - Ciao! Best Of (coloured) (0652637002201) виниловая пластинка - фото 4
Lush - Ciao! Best Of (coloured) (0652637002201) виниловая пластинка - фото 5
Lush - Ciao! Best Of (coloured) (0652637002201) виниловая пластинка - фото 6
Lush - Ciao! Best Of (coloured) (0652637002201) виниловая пластинка - фото 7
Lush - Ciao! Best Of (coloured) (0652637002201) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Lush
Альбом (сингл)
Ciao! Best Of
Жанр
Indie Rock
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lush - Ciao! Best Of (coloured) (0652637002201) виниловая пластинка - фото 1
  • Lush - Ciao! Best Of (coloured) (0652637002201) виниловая пластинка - фото 2
  • Lush - Ciao! Best Of (coloured) (0652637002201) виниловая пластинка - фото 3
  • Lush - Ciao! Best Of (coloured) (0652637002201) виниловая пластинка - фото 4
  • Lush - Ciao! Best Of (coloured) (0652637002201) виниловая пластинка - фото 5
  • Lush - Ciao! Best Of (coloured) (0652637002201) виниловая пластинка - фото 6
  • Lush - Ciao! Best Of (coloured) (0652637002201) виниловая пластинка - фото 7
  • Lush - Ciao! Best Of (coloured) (0652637002201) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726966
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Lush - Ciao! Best Of (coloured) (0652637002201) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0652637002201]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Lush
Альбом (сингл)
Ciao! Best Of
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Ladykillers, Single Girl, Ciao!, 500 (Shake Baby Shake), Light From A Dead Star, First Sight, Hypocrite, Desire Lines, Lovelife, When I Die, Nothing Natural, Untogether, For Love, Monochrome, De-Luxe, Sweetness And Light, Thoughtforms, Etheriel
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lush - Ciao! Best Of (coloured) (0652637002201) виниловая пластинка

Английская группа Lush существовала с 1988 по 1998 год. Благодаря своим насыщенным мелодиям, шумным стенам гитарного звучания и вокалу, смешанному с фоновым, группа считается типичным представителем шугейза. В 1989 году Lush подписали контракт с лейблом 4AD. Там группа выпустила три студийных альбома: «Spooky» (1992), «Split» (1994) и «Lovelife» (1996). Они легли в основу CD-сборника 2001 года «Ciao! Best Of Lush». Четырнадцать лет спустя 4AD решили выпустить этот сборник лучших хитов и на виниле. Необычно то, что сборник 1996 года возвращается в прошлое. То есть, он начинается с четырех записей из «Lovelife» и заканчивается двумя ранними работами, созданными до «Spooky», которые были выпущены в 1989 году с EP «Scar», первым признаком жизни Lush.

Отзывы о товаре Lush - Ciao! Best Of (coloured) (0652637002201) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0652637002201]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Lush
Альбом (сингл)
Ciao! Best Of
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Ladykillers, Single Girl, Ciao!, 500 (Shake Baby Shake), Light From A Dead Star, First Sight, Hypocrite, Desire Lines, Lovelife, When I Die, Nothing Natural, Untogether, For Love, Monochrome, De-Luxe, Sweetness And Light, Thoughtforms, Etheriel
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Английская группа Lush существовала с 1988 по 1998 год. Благодаря своим насыщенным мелодиям, шумным стенам гитарного звучания и вокалу, смешанному с фоновым, группа считается типичным представителем шугейза. В 1989 году Lush подписали контракт с лейблом 4AD. Там группа выпустила три студийных альбома: «Spooky» (1992), «Split» (1994) и «Lovelife» (1996). Они легли в основу CD-сборника 2001 года «Ciao! Best Of Lush». Четырнадцать лет спустя 4AD решили выпустить этот сборник лучших хитов и на виниле. Необычно то, что сборник 1996 года возвращается в прошлое. То есть, он начинается с четырех записей из «Lovelife» и заканчивается двумя ранними работами, созданными до «Spooky», которые были выпущены в 1989 году с EP «Scar», первым признаком жизни Lush.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lush - Ciao! Best Of (coloured) (0652637002201) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4310 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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