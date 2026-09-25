Pet Shop Boys - Hotspot (5056167118060) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Pet Shop Boys - Hotspot (5056167118060) виниловая пластинка
Четырнадцатый студийный альбом английского дуэта Pet Shop Boys, вышедший в 2020 году. Pet Shop Boys - британский синтипоп-дуэт, образованный в 1981 году в Лондоне. Pet Shop Boys (переводится как "Парни из зоомагазина") является одним из самых коммерчески успешных и плодотворных коллективов Великобритании, записывающих танцевальную музыку: за последние тридцать лет ими выпущено более сорока синглов (из них 20 попадали в верхнюю десятку британского хит-парада), 12 студийных альбомов (все они попали в топ-10 британского чарта, заняв с первого по девятое места), а также множество совместных записей с другими исполнителями.
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