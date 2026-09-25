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Pet Shop Boys - Hotspot (5056167118060) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Pet Shop Boys - Hotspot (5056167118060) виниловая пластинка

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Pet Shop Boys - Hotspot (5056167118060) виниловая пластинка - фото 1
Pet Shop Boys - Hotspot (5056167118060) виниловая пластинка - фото 2
Pet Shop Boys - Hotspot (5056167118060) виниловая пластинка - фото 3
Pet Shop Boys - Hotspot (5056167118060) виниловая пластинка - фото 4
Pet Shop Boys - Hotspot (5056167118060) виниловая пластинка - фото 5
Pet Shop Boys - Hotspot (5056167118060) виниловая пластинка - фото 6
Pet Shop Boys - Hotspot (5056167118060) виниловая пластинка - фото 7
Pet Shop Boys - Hotspot (5056167118060) виниловая пластинка - фото 8
Pet Shop Boys - Hotspot (5056167118060) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
Hotspot
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pet Shop Boys - Hotspot (5056167118060) виниловая пластинка - фото 1
  • Pet Shop Boys - Hotspot (5056167118060) виниловая пластинка - фото 2
  • Pet Shop Boys - Hotspot (5056167118060) виниловая пластинка - фото 3
  • Pet Shop Boys - Hotspot (5056167118060) виниловая пластинка - фото 4
  • Pet Shop Boys - Hotspot (5056167118060) виниловая пластинка - фото 5
  • Pet Shop Boys - Hotspot (5056167118060) виниловая пластинка - фото 6
  • Pet Shop Boys - Hotspot (5056167118060) виниловая пластинка - фото 7
  • Pet Shop Boys - Hotspot (5056167118060) виниловая пластинка - фото 8
  • Pet Shop Boys - Hotspot (5056167118060) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726956
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Характеристики

Бренд
X2
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
x2
Barcode
[5056167118060]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
Hotspot
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Will-O-The-Wisp, You Are The One, Happy People, Dreamland, Hoping For A Miracle, I Don't Wanna, Monkey Business, Only The Dark, Burning The Heather, Wedding In Berlin
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pet Shop Boys - Hotspot (5056167118060) виниловая пластинка

Четырнадцатый студийный альбом английского дуэта Pet Shop Boys, вышедший в 2020 году. Pet Shop Boys - британский синтипоп-дуэт, образованный в 1981 году в Лондоне. Pet Shop Boys (переводится как "Парни из зоомагазина") является одним из самых коммерчески успешных и плодотворных коллективов Великобритании, записывающих танцевальную музыку: за последние тридцать лет ими выпущено более сорока синглов (из них 20 попадали в верхнюю десятку британского хит-парада), 12 студийных альбомов (все они попали в топ-10 британского чарта, заняв с первого по девятое места), а также множество совместных записей с другими исполнителями.

Отзывы о товаре Pet Shop Boys - Hotspot (5056167118060) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
X2
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
x2
Barcode
[5056167118060]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
Hotspot
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Will-O-The-Wisp, You Are The One, Happy People, Dreamland, Hoping For A Miracle, I Don't Wanna, Monkey Business, Only The Dark, Burning The Heather, Wedding In Berlin
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Великобритания
Описание
Четырнадцатый студийный альбом английского дуэта Pet Shop Boys, вышедший в 2020 году. Pet Shop Boys - британский синтипоп-дуэт, образованный в 1981 году в Лондоне. Pet Shop Boys (переводится как "Парни из зоомагазина") является одним из самых коммерчески успешных и плодотворных коллективов Великобритании, записывающих танцевальную музыку: за последние тридцать лет ими выпущено более сорока синглов (из них 20 попадали в верхнюю десятку британского хит-парада), 12 студийных альбомов (все они попали в топ-10 британского чарта, заняв с первого по девятое места), а также множество совместных записей с другими исполнителями.
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Отзывы


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