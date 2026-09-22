Various Artists - Blues Greatest Hits (3596974697065) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Blues Greatest Hits
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб.
В наличии
Код товара: 726952
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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974697065]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Blues Greatest Hits
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Muddy Waters — Mannish Boy, Robert Johnson — Sweet Home Chicago, Leadbelly — Where Did You Sleep Last Night, Johnny Otis — Willie And The Hand Jive, C.B. & Axe Gang — Rosie, Buddy Guy — First Time I Met The Blues, Popa Chubby — Carrying On The Torch Of The Blues, Lucky Peterson — Four Little Boys, Lightnin' Hopkins — Mojo Hand, T-Bone Walker — T-Bone Blues, B.B. King — Three O'Clock Blues, Screamin' Jay Hawkins — I Put A Spell On You, Vera Hall — Trouble So Hard, Ray Charles — Mr. Charles' Blues
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - Blues Greatest Hits (3596974697065) виниловая пластинка
LP 1
- Muddy Waters — Mannish Boy
- Robert Johnson — Sweet Home Chicago
- Leadbelly — Where Did You Sleep Last Night
- Johnny Otis — Willie And The Hand Jive
- C.B. & Axe Gang — Rosie
- Buddy Guy — First Time I Met The Blues
- Popa Chubby — Carrying On The Torch Of The Blues
- Lucky Peterson — Four Little Boys
- Lightnin' Hopkins — Mojo Hand
- T-Bone Walker — T-Bone Blues
- B.B. King — Three O'Clock Blues
- Screamin' Jay Hawkins — I Put A Spell On You
- Vera Hall — Trouble So Hard
- Ray Charles — Mr. Charles' Blues
LP 2
- Bo Diddley — I'M A Man
- Fats Domino — Blue Monday
- Memphis Slim — Lonesome
- Otis Rush — All Your Love
- Booker T. & The M.G.'s — Green Onions
- Champion Jack Dupree — Junker's Blues
- Jean-Jacques Milteau — Down In Mississippi
- John Lee Hooker — Boom Boom
- Big Mama Thornton — Hound Dog
- Ike Turner & The Kings Of Rhythm — I'm Lonesome Baby
- Chuck Berry — Driftin' Blues
- Slim Harpo — I'm A King Bee
- Bobby 'Blue' Bland — It's My Life, Baby
- Elvis Presley — G.I. Blues
- Howlin' Wolf — Smokestack Lightnin'
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Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974697065]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Blues Greatest Hits
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Muddy Waters — Mannish Boy, Robert Johnson — Sweet Home Chicago, Leadbelly — Where Did You Sleep Last Night, Johnny Otis — Willie And The Hand Jive, C.B. & Axe Gang — Rosie, Buddy Guy — First Time I Met The Blues, Popa Chubby — Carrying On The Torch Of The Blues, Lucky Peterson — Four Little Boys, Lightnin' Hopkins — Mojo Hand, T-Bone Walker — T-Bone Blues, B.B. King — Three O'Clock Blues, Screamin' Jay Hawkins — I Put A Spell On You, Vera Hall — Trouble So Hard, Ray Charles — Mr. Charles' Blues
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
LP 1
- Muddy Waters — Mannish Boy
- Robert Johnson — Sweet Home Chicago
- Leadbelly — Where Did You Sleep Last Night
- Johnny Otis — Willie And The Hand Jive
- C.B. & Axe Gang — Rosie
- Buddy Guy — First Time I Met The Blues
- Popa Chubby — Carrying On The Torch Of The Blues
- Lucky Peterson — Four Little Boys
- Lightnin' Hopkins — Mojo Hand
- T-Bone Walker — T-Bone Blues
- B.B. King — Three O'Clock Blues
- Screamin' Jay Hawkins — I Put A Spell On You
- Vera Hall — Trouble So Hard
- Ray Charles — Mr. Charles' Blues
LP 2
- Bo Diddley — I'M A Man
- Fats Domino — Blue Monday
- Memphis Slim — Lonesome
- Otis Rush — All Your Love
- Booker T. & The M.G.'s — Green Onions
- Champion Jack Dupree — Junker's Blues
- Jean-Jacques Milteau — Down In Mississippi
- John Lee Hooker — Boom Boom
- Big Mama Thornton — Hound Dog
- Ike Turner & The Kings Of Rhythm — I'm Lonesome Baby
- Chuck Berry — Driftin' Blues
- Slim Harpo — I'm A King Bee
- Bobby 'Blue' Bland — It's My Life, Baby
- Elvis Presley — G.I. Blues
- Howlin' Wolf — Smokestack Lightnin'
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Various Artists - Blues Greatest Hits (3596974697065) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3210 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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