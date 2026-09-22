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Various Artists - Blues Greatest Hits (3596974697065) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Blues Greatest Hits (3596974697065) виниловая пластинка

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Various Artists - Blues Greatest Hits (3596974697065) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Blues Greatest Hits (3596974697065) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Blues Greatest Hits (3596974697065) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Blues Greatest Hits
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Blues Greatest Hits (3596974697065) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Blues Greatest Hits (3596974697065) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Blues Greatest Hits (3596974697065) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726952
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Various Artists - Blues Greatest Hits (3596974697065) виниловая пластинка
3 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974697065]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Blues Greatest Hits
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Muddy Waters — Mannish Boy, Robert Johnson — Sweet Home Chicago, Leadbelly — Where Did You Sleep Last Night, Johnny Otis — Willie And The Hand Jive, C.B. & Axe Gang — Rosie, Buddy Guy — First Time I Met The Blues, Popa Chubby — Carrying On The Torch Of The Blues, Lucky Peterson — Four Little Boys, Lightnin' Hopkins — Mojo Hand, T-Bone Walker — T-Bone Blues, B.B. King — Three O'Clock Blues, Screamin' Jay Hawkins — I Put A Spell On You, Vera Hall — Trouble So Hard, Ray Charles — Mr. Charles' Blues
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Blues Greatest Hits (3596974697065) виниловая пластинка

LP 1

  1. Muddy Waters — Mannish Boy
  2. Robert Johnson — Sweet Home Chicago
  3. Leadbelly — Where Did You Sleep Last Night
  4. Johnny Otis — Willie And The Hand Jive
  5. C.B. & Axe Gang — Rosie
  6. Buddy Guy — First Time I Met The Blues
  7. Popa Chubby — Carrying On The Torch Of The Blues
  8. Lucky Peterson — Four Little Boys
  9. Lightnin' Hopkins — Mojo Hand
  10. T-Bone Walker — T-Bone Blues
  11. B.B. King — Three O'Clock Blues
  12. Screamin' Jay Hawkins — I Put A Spell On You
  13. Vera Hall — Trouble So Hard
  14. Ray Charles — Mr. Charles' Blues

LP 2

  1. Bo Diddley — I'M A Man
  2. Fats Domino — Blue Monday
  3. Memphis Slim — Lonesome
  4. Otis Rush — All Your Love
  5. Booker T. & The M.G.'s — Green Onions
  6. Champion Jack Dupree — Junker's Blues
  7. Jean-Jacques Milteau — Down In Mississippi
  8. John Lee Hooker — Boom Boom
  9. Big Mama Thornton — Hound Dog
  10. Ike Turner & The Kings Of Rhythm — I'm Lonesome Baby
  11. Chuck Berry — Driftin' Blues
  12. Slim Harpo — I'm A King Bee
  13. Bobby 'Blue' Bland — It's My Life, Baby
  14. Elvis Presley — G.I. Blues
  15. Howlin' Wolf — Smokestack Lightnin'

Отзывы о товаре Various Artists - Blues Greatest Hits (3596974697065) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974697065]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Blues Greatest Hits
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Muddy Waters — Mannish Boy, Robert Johnson — Sweet Home Chicago, Leadbelly — Where Did You Sleep Last Night, Johnny Otis — Willie And The Hand Jive, C.B. & Axe Gang — Rosie, Buddy Guy — First Time I Met The Blues, Popa Chubby — Carrying On The Torch Of The Blues, Lucky Peterson — Four Little Boys, Lightnin' Hopkins — Mojo Hand, T-Bone Walker — T-Bone Blues, B.B. King — Three O'Clock Blues, Screamin' Jay Hawkins — I Put A Spell On You, Vera Hall — Trouble So Hard, Ray Charles — Mr. Charles' Blues
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

LP 1

  1. Muddy Waters — Mannish Boy
  2. Robert Johnson — Sweet Home Chicago
  3. Leadbelly — Where Did You Sleep Last Night
  4. Johnny Otis — Willie And The Hand Jive
  5. C.B. & Axe Gang — Rosie
  6. Buddy Guy — First Time I Met The Blues
  7. Popa Chubby — Carrying On The Torch Of The Blues
  8. Lucky Peterson — Four Little Boys
  9. Lightnin' Hopkins — Mojo Hand
  10. T-Bone Walker — T-Bone Blues
  11. B.B. King — Three O'Clock Blues
  12. Screamin' Jay Hawkins — I Put A Spell On You
  13. Vera Hall — Trouble So Hard
  14. Ray Charles — Mr. Charles' Blues

LP 2

  1. Bo Diddley — I'M A Man
  2. Fats Domino — Blue Monday
  3. Memphis Slim — Lonesome
  4. Otis Rush — All Your Love
  5. Booker T. & The M.G.'s — Green Onions
  6. Champion Jack Dupree — Junker's Blues
  7. Jean-Jacques Milteau — Down In Mississippi
  8. John Lee Hooker — Boom Boom
  9. Big Mama Thornton — Hound Dog
  10. Ike Turner & The Kings Of Rhythm — I'm Lonesome Baby
  11. Chuck Berry — Driftin' Blues
  12. Slim Harpo — I'm A King Bee
  13. Bobby 'Blue' Bland — It's My Life, Baby
  14. Elvis Presley — G.I. Blues
  15. Howlin' Wolf — Smokestack Lightnin'
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Various Artists - Blues Greatest Hits (3596974697065) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3210 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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