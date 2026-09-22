Steve 'n' Seagulls - Another Miracle (6417138673398) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Steve 'n' Seagulls - Another Miracle (6417138673398) виниловая пластинка
Наш четвёртый альбом, "Another Miracle", начал обретать форму после смены состава в 2019 году. Мы чувствовали, что стоим на пороге чего-то нового и захватывающего. Мы знали свои корни и хотели оставаться верными им, но в то же время хотели исследовать и открывать новые грани и формы для нашей музыки. Мы почувствовали прилив энергии и свежести. Эти элементы нашли отражение в альбоме. Вы можете услышать прямолинейное, энергичное звучание, характерное для нашей группы, а также новые оттенки и красоту. Подготовка к записи заняла немного больше времени, чем с предыдущими альбомами, и продюсер Тимо Кямяряйнен сыграл важную роль в этом процессе. У нас было много материала: несколько новых аранжированных классических композиций и более оригинальная музыка. В итоге у нас получился полноценный альбом. Группа звучит сильнее и энергичнее, чем когда-либо. Продюсер Кямяряйнен и звукоинженер Абдисса «Мамба» Ассефа мягко направили нас навстречу новым приключениям. «Another Miracle» — это альбом, который чтит музыкальные традиции, одновременно звуча свежо и современно.
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