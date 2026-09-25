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Various Artists - Part: Fur Alina (0860002620947) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Part: Fur Alina (0860002620947) виниловая пластинка

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Various Artists - Part: Fur Alina (0860002620947) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Part: Fur Alina (0860002620947) виниловая пластинка - фото 3
Various Artists - Part: Fur Alina (0860002620947) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Part: Fur Alina
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Part: Fur Alina (0860002620947) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Part: Fur Alina (0860002620947) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Part: Fur Alina (0860002620947) виниловая пластинка - фото 3
  • Various Artists - Part: Fur Alina (0860002620947) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726879
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Various Artists - Part: Fur Alina (0860002620947) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mississippi Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mississippi
Barcode
[0860002620947]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Part: Fur Alina
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
F?r Alina, Spiegel Im Spiegel, Variationen Zur Gesundung Von Arinuschka, Fratres, Spiegel Im Spiegel (Version For Cello And Piano), F?r Alina, Spiegel Im Spiegel (Version For Violin And Piano)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Part: Fur Alina (0860002620947) виниловая пластинка

Сборник наших любимых произведений Арво Пярта. Все композиции отличаются лаконичностью и прекрасными аранжировками. Включает сольные фортепианные пьесы, дуэты с фортепиано, скрипкой, виолончелью и альтом, а также один струнный квартет. Все произведения на этом альбоме уникальны для стиля Арво Пярта – обманчиво простые композиции, которые заставляют вас жить моментом, пока вы их слушаете. Цитата Пярта с обложки альбома: «Можно убивать людей звуком. И если можно убивать, то, возможно, существует и звук, противоположный убийству. И расстояние между этими двумя точками очень велико. И вы свободны – вы можете выбирать. В искусстве всё возможно, но не всё необходимо».

Отзывы о товаре Various Artists - Part: Fur Alina (0860002620947) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mississippi Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mississippi
Barcode
[0860002620947]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Part: Fur Alina
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
F?r Alina, Spiegel Im Spiegel, Variationen Zur Gesundung Von Arinuschka, Fratres, Spiegel Im Spiegel (Version For Cello And Piano), F?r Alina, Spiegel Im Spiegel (Version For Violin And Piano)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Сборник наших любимых произведений Арво Пярта. Все композиции отличаются лаконичностью и прекрасными аранжировками. Включает сольные фортепианные пьесы, дуэты с фортепиано, скрипкой, виолончелью и альтом, а также один струнный квартет. Все произведения на этом альбоме уникальны для стиля Арво Пярта – обманчиво простые композиции, которые заставляют вас жить моментом, пока вы их слушаете. Цитата Пярта с обложки альбома: «Можно убивать людей звуком. И если можно убивать, то, возможно, существует и звук, противоположный убийству. И расстояние между этими двумя точками очень велико. И вы свободны – вы можете выбирать. В искусстве всё возможно, но не всё необходимо».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Part: Fur Alina (0860002620947) виниловая пластинка - стоимость товара 3970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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