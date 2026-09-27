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ИБП Exegate Power Back BNB-800 (EP212516RUS) купить с доставкой в Москве
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ИБП Exegate Power Back BNB-800 (EP212516RUS)

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб. 
Начислим 62 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726687
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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ИБП Exegate Power Back BNB-800 (EP212516RUS)
3 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Вес, кг.
5.43

Описание товара ИБП Exegate Power Back BNB-800 (EP212516RUS)

ИБП Exegate Power Back BNB-800 (EP212516RUS)

Отзывы о товаре ИБП Exegate Power Back BNB-800 (EP212516RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Описание
ИБП Exegate Power Back BNB-800 (EP212516RUS)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Exegate Power Back BNB-800 (EP212516RUS) - по цене 3400 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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