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Коммутатор TP-Link SG3428XMP купить с доставкой в Москве
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Коммутатор TP-Link SG3428XMP

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Коммутатор TP-Link SG3428XMP - фото 7
Коммутатор TP-Link SG3428XMP - фото 8
Коммутатор TP-Link SG3428XMP - фото 9
Коммутатор TP-Link SG3428XMP - фото 10
Коммутатор TP-Link SG3428XMP - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор TP-Link SG3428XMP - фото 1
  • Коммутатор TP-Link SG3428XMP - фото 2
  • Коммутатор TP-Link SG3428XMP - фото 3
  • Коммутатор TP-Link SG3428XMP - фото 4
  • Коммутатор TP-Link SG3428XMP - фото 5
  • Коммутатор TP-Link SG3428XMP - фото 6
  • Коммутатор TP-Link SG3428XMP - фото 7
  • Коммутатор TP-Link SG3428XMP - фото 8
  • Коммутатор TP-Link SG3428XMP - фото 9
  • Коммутатор TP-Link SG3428XMP - фото 10
  • Коммутатор TP-Link SG3428XMP - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 020 руб. 
Начислим 833 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723714
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Коммутатор TP-Link SG3428XMP
52 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Руководство по быстрой настройке Набор для монтажа в стойку Резиновые ножки
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
100 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х44х10
Вес, кг.
6.2

Описание товара Коммутатор TP-Link SG3428XMP

Коммутатор TP-Link представляет собой высокопроизводительное сетевое устройство, предназначенное для создания надежной и эффективной локальной сети. Этот управляемый коммутатор оснащен 24 портами RJ45 с базовой скоростью передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек, что гарантирует быструю и стабильную связь между подключенными устройствами. Дополнительно, устройство имеет 4 порта SFP, обеспечивающие скорость до 100 Гбит/с, что делает его идеальным решением для расширения сети и подключения удаленных сегментов. Уровень L2 поддерживает сложные функции коммутации и управления трафиком, что позволяет оптимизировать производительность сети и упрощает администрирование и диагностику. Форм-фактор коммутатора позволяет его легко разместить на рабочем столе, обеспечивая доступ к интерфейсам и простоту в установке. При весе 3,4 кг устройство обладает отличной стабильностью и устойчивостью. Размер таблицы MAC адресов составляет 16000 записей, что обеспечивает масштабируемость сети и поддержку большого количества подключений. Этот коммутатор TP-Link не поддерживает функцию PoE, что делает его подходящим для использования в сетях, где питание устройств осуществляется отдельно. Бренд TP-Link гарантирует надежность и качество, предлагая пользователям идеальное решение для создания и управления эффективной и стабильной сетью.



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Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link SG3428XMP




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Руководство по быстрой настройке Набор для монтажа в стойку Резиновые ножки
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
100 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
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Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор TP-Link представляет собой высокопроизводительное сетевое устройство, предназначенное для создания надежной и эффективной локальной сети. Этот управляемый коммутатор оснащен 24 портами RJ45 с базовой скоростью передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек, что гарантирует быструю и стабильную связь между подключенными устройствами. Дополнительно, устройство имеет 4 порта SFP, обеспечивающие скорость до 100 Гбит/с, что делает его идеальным решением для расширения сети и подключения удаленных сегментов. Уровень L2 поддерживает сложные функции коммутации и управления трафиком, что позволяет оптимизировать производительность сети и упрощает администрирование и диагностику. Форм-фактор коммутатора позволяет его легко разместить на рабочем столе, обеспечивая доступ к интерфейсам и простоту в установке. При весе 3,4 кг устройство обладает отличной стабильностью и устойчивостью. Размер таблицы MAC адресов составляет 16000 записей, что обеспечивает масштабируемость сети и поддержку большого количества подключений. Этот коммутатор TP-Link не поддерживает функцию PoE, что делает его подходящим для использования в сетях, где питание устройств осуществляется отдельно. Бренд TP-Link гарантирует надежность и качество, предлагая пользователям идеальное решение для создания и управления эффективной и стабильной сетью.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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Купить Коммутатор TP-Link SG3428XMP - по цене 52020 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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