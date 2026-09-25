Точка доступа TP-Link EAP650-Desktop
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Характеристики
Описание товара Точка доступа TP-Link EAP650-Desktop
Представляем точку доступа TP-Link EAP650-Desktop — современное решение для создания высокоскоростной и надежной беспроводной сети в вашем офисе, на небольшом предприятии или в умном доме. Это устройство нового поколения, поддерживающее актуальный стандарт Wi-Fi 6, которое справляется с растущими потребностями в передаче данных, обеспечивая стабильное соединение для десятков устройств одновременно. Благодаря работе в двух частотных диапазонах — 2.4 ГГц и 5 ГГц — точка доступа предлагает гибкость и производительность. На частоте 2.4 ГГц достигается скорость до 574 Мбит/с, что идеально для подключения устройств, не требующих максимальной скорости, но важных для общей связности. Основная же мощь раскрывается в диапазоне 5 ГГц, где скорость достигает впечатляющих 2402 Мбит/с. Совокупная максимальная скорость беспроводного соединения составляет 2976 Мбит/с, что позволяет организовать бесперебойную работу видеоконференций, потоковую передачу контента в высоком разрешении и быструю передачу крупных файлов. Устройство оснащено технологией формирования направленного сигнала, которая интеллектуально усиливает беспроводной сигнал в сторону подключенных устройств, повышая стабильность и эффективность связи. Поддержка технологии многопользовательского MIMO означает, что точка доступа может одновременно обмениваться данными с несколькими устройствами, значительно уменьшая задержки и увеличивая общую пропускную способность сети даже в условиях высокой нагрузки. Для простого развертывания и масштабирования сети предусмотрена поддержка Mesh-технологии, позволяющей легко объединять несколько точек доступа в единую бесшовную сеть с общим именем и автоматическим переключением клиентов. Установка упрощается благодаря возможности питания через PoE, что позволяет подавать электропитание и данные по одному кабелю. Более того, устройство само может выступать источником питания для другого оборудования, так как имеет один исходящий порт с поддержкой PoE. Проводные подключения также хорошо организованы: точка доступа имеет один гигабитный порт для подключения к интернету и три гигабитных порта для локальной сети, что удобно для подключения стационарных компьютеров, сетевых хранилищ или принтеров. Дополнительно предусмотрен телефонный порт для подключения аналогового аппарата.
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