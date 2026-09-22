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Маршрутизатор TP-Link ER7412-M2 купить с доставкой в Москве
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Маршрутизатор TP-Link ER7412-M2

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Маршрутизатор TP-Link ER7412-M2 - фото 1
Маршрутизатор TP-Link ER7412-M2 - фото 2
Маршрутизатор TP-Link ER7412-M2 - фото 3
Маршрутизатор TP-Link ER7412-M2 - фото 4
Маршрутизатор TP-Link ER7412-M2 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Маршрутизатор
Поддержка IPv6
да
Количество портов LAN
8
Количество портов WAN
2
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
  • Маршрутизатор TP-Link ER7412-M2 - фото 1
  • Маршрутизатор TP-Link ER7412-M2 - фото 2
  • Маршрутизатор TP-Link ER7412-M2 - фото 3
  • Маршрутизатор TP-Link ER7412-M2 - фото 4
  • Маршрутизатор TP-Link ER7412-M2 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723608
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Маршрутизатор
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Количество портов LAN
8
Количество портов WAN
2
Количество SFP-портов
2
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
219х180х44
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.1

Описание товара Маршрутизатор TP-Link ER7412-M2

Маршрутизатор Multi-GbE VPN Tp-Link ER7412-M2

Отзывы о товаре Маршрутизатор TP-Link ER7412-M2




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Маршрутизатор
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Количество портов LAN
8
Количество портов WAN
2
Количество SFP-портов
2
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
219х180х44
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Маршрутизатор Multi-GbE VPN Tp-Link ER7412-M2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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