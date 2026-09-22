Коммутатор Tenda TEG2220P-16-250W
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Tenda TEG2220P-16-250W
Коммутатор Tenda TEG2220P-16-250W второго уровня ориентирован на обслуживание PoE-совместимых устройств – IP-камер, IP-телефонов, точек доступа и других. В оснащение модели входят 2 гигабитных порта SFP и 18 гигабитных портов Ethernet, 16 из которых рассчитаны на подачу питание по витой паре. Максимальная мощность на порт составляет 30 Вт, а общий бюджет PoE – 250 Вт. Функция сторожевого таймера автоматически восстанавливает функционирование подключенных устройств после зависаний или других неполадок. Внутренняя пропускная способность коммутатора Tenda TEG2220P-16-250W 40 Гбит/с достаточна для одновременного функционирования всех портов с полной загрузкой. Таблица MAC адресов вмещает 8000 записей. Модель поддерживает функции защиты от сетевых штормов, изоляции порта и фильтрации пакетов по MAC. Обнаружение петель предотвращает перегрузку и сбои сети, а приоритизация QoS оптимизирует распределение трафика. Коммутатор рассчитан на эксплуатацию при температуре от 0 до 45 °C. Устройство устанавливается в стойку или размещается на столе или стене.
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