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Коммутатор Tenda TEG2220P-16-250W купить с доставкой в Москве
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Коммутатор Tenda TEG2220P-16-250W

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Коммутатор Tenda TEG2220P-16-250W - фото 1
Коммутатор Tenda TEG2220P-16-250W - фото 2
Коммутатор Tenda TEG2220P-16-250W - фото 3
Коммутатор Tenda TEG2220P-16-250W - фото 4
Коммутатор Tenda TEG2220P-16-250W - фото 5
Коммутатор Tenda TEG2220P-16-250W - фото 6
Коммутатор Tenda TEG2220P-16-250W - фото 7
Коммутатор Tenda TEG2220P-16-250W - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
18
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
802.3af
  • Коммутатор Tenda TEG2220P-16-250W - фото 1
  • Коммутатор Tenda TEG2220P-16-250W - фото 2
  • Коммутатор Tenda TEG2220P-16-250W - фото 3
  • Коммутатор Tenda TEG2220P-16-250W - фото 4
  • Коммутатор Tenda TEG2220P-16-250W - фото 5
  • Коммутатор Tenda TEG2220P-16-250W - фото 6
  • Коммутатор Tenda TEG2220P-16-250W - фото 7
  • Коммутатор Tenda TEG2220P-16-250W - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723568
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Характеристики

Бренд
Tenda
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку, документация
Количество портов RJ45
18
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х26х8
Вес, кг.
2.8

Описание товара Коммутатор Tenda TEG2220P-16-250W

Коммутатор Tenda TEG2220P-16-250W второго уровня ориентирован на обслуживание PoE-совместимых устройств – IP-камер, IP-телефонов, точек доступа и других. В оснащение модели входят 2 гигабитных порта SFP и 18 гигабитных портов Ethernet, 16 из которых рассчитаны на подачу питание по витой паре. Максимальная мощность на порт составляет 30 Вт, а общий бюджет PoE – 250 Вт. Функция сторожевого таймера автоматически восстанавливает функционирование подключенных устройств после зависаний или других неполадок. Внутренняя пропускная способность коммутатора Tenda TEG2220P-16-250W 40 Гбит/с достаточна для одновременного функционирования всех портов с полной загрузкой. Таблица MAC адресов вмещает 8000 записей. Модель поддерживает функции защиты от сетевых штормов, изоляции порта и фильтрации пакетов по MAC. Обнаружение петель предотвращает перегрузку и сбои сети, а приоритизация QoS оптимизирует распределение трафика. Коммутатор рассчитан на эксплуатацию при температуре от 0 до 45 °C. Устройство устанавливается в стойку или размещается на столе или стене.



Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов

Отзывы о товаре Коммутатор Tenda TEG2220P-16-250W




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Характеристики
Бренд
Tenda
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку, документация
Количество портов RJ45
18
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af
Размер таблицы MAC адресов
8000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор Tenda TEG2220P-16-250W второго уровня ориентирован на обслуживание PoE-совместимых устройств – IP-камер, IP-телефонов, точек доступа и других. В оснащение модели входят 2 гигабитных порта SFP и 18 гигабитных портов Ethernet, 16 из которых рассчитаны на подачу питание по витой паре. Максимальная мощность на порт составляет 30 Вт, а общий бюджет PoE – 250 Вт. Функция сторожевого таймера автоматически восстанавливает функционирование подключенных устройств после зависаний или других неполадок. Внутренняя пропускная способность коммутатора Tenda TEG2220P-16-250W 40 Гбит/с достаточна для одновременного функционирования всех портов с полной загрузкой. Таблица MAC адресов вмещает 8000 записей. Модель поддерживает функции защиты от сетевых штормов, изоляции порта и фильтрации пакетов по MAC. Обнаружение петель предотвращает перегрузку и сбои сети, а приоритизация QoS оптимизирует распределение трафика. Коммутатор рассчитан на эксплуатацию при температуре от 0 до 45 °C. Устройство устанавливается в стойку или размещается на столе или стене.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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