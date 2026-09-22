Wi-Fi роутер Keenetic Sprinter SE (KN-3712)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер Keenetic Sprinter SE (KN-3712)
Wi-Fi роутер Keenetic Sprinter SE KN-3712 - это мощный двухдиапазонный маршрутизатор класса AX3000, разработанный для построения высокоскоростных Mesh-сетей и обслуживания гигабитных подключений. Компактный дизайн без внешних антенн и поддержка стандартов Wi-Fi 6 делают устройство идеальным выбором для дома, офиса или коммерческих помещений. Модель Keenetic Sprinter SE KN-3712 обеспечивает скорость до 2402 Мбит/с на частоте 5 ГГц и до 574 Мбит/с на 2.4 ГГц, обладает четырьмя гигабитными портами с поддержкой агрегации каналов. Благодаря мощному процессору, передовым VPN-функциям и полному набору фильтров безопасности роутер подходит для самых требовательных сценариев использования. Поддержка MU-MIMO, Beamforming и OFDMA гарантирует высокую плотность подключения устройств без потерь скорости. Управление через мобильное приложение Keenetic и KeenDNS обеспечивает удобный доступ и настройку сети в любое время.
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Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
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Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
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