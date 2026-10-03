Описание товара Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H80X(2-pack)

Mesh?система AX3000 Wi-Fi 6 на двух диапазонах — до 574 Мбит/с на 2,4 ГГц + до 2402 Мбит/с на 5 ГГц(1). Mesh — благодаря продвинутой технологии Mesh модули Halo образуют единую сеть с общим именем Wi-Fi сети и паролем(2). Бесшовный роуминг — автопереключение между Wi-Fi модулями Halo при перемещении по дому позволит получать лучший сигнал и высокую скорость подключения на всех устройствах(1). Покрытие по всему дому — высокоскоростной Wi-Fi на площади до 460 м? устранит зоны со слабым Wi-Fi сигналом(1). Два диапазона Wi-Fi — Halo H80X способен обеспечить стабильное подключение для более чем ста устройств на скорости до 3 Гбит/с и работает со всеми наиболее известными интернет-провайдерами и модемами. Приложение MERCUSYS — обеспечит быструю настройку и простое управление Wi-Fi сетью. Гигабитные порты — три гигабитных порта на каждом устройстве Halo обеспечат молниеносное подключение по кабелю(3). Облако — удалённый мониторинг и управление, а также бесплатный DDNS MERCUSYS. * Устройства линейки Halo серий H и S несовместимы друг с другом. 1. Максимальная скорость беспроводного сигнала — это физический максимум согласно спецификациям стандарта IEEE 802.11. Фактическая пропускная способность Wi-Fi сети, площадь её покрытия и максимаьное количество подключённых к ней устройств не гарантируются и будут варьироваться в зависимости от условий сети, ограничений клиента и факторов окружающей среды, включая строительные материалы, физические препятствия, объём и плотность трафика, а также местоположение клиента. 2. Для работы бесшовного роуминга клиентские устройства должны поддерживать стандарты 802.11k/v/r и, возможно, понадобится дополнительная настройка. Производительность будет зависеть от характеристик клиентского устройства. 3. Каждый порт WAN/LAN может выступать в качестве порта WAN или в качестве порта LAN, но не в том и другом качестве одновременно. Если один из портов уже используется для подключения WAN, другие порты нельзя будет использовать для этого типа подключения, поскольку максимальное количество одновременных подключений WAN не может быть больше одного. 4. Устройства линейки Halo серий H и S несовместимы друг с другом. Модули Halo H80X совместимы с другими устройствами серии H (например, с Halo H30G и Halo H50G). 5. Для работы Wi-Fi 6 и сопутствующих технологий, включая OFDMA, MU-MIMO, 1024-QAM, HE160 и BSS color, клиентские устройства также должны их поддерживать. В некоторых странах и (или) регионах каналы шириной 160 МГц могут не поддерживаться из-за локальных нормативных ограничений. Данный продукт может не поддерживать все обязательные функции спецификаций IEEE 802.11ax. Для доступа ко всем функциям может потребоваться дальнейшее обновление прошивки.