Wi-Fi MESH роутер TP-Link Deco S7(1-pack)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi MESH роутер TP-Link Deco S7(1-pack)
MESH-комплект TP-Link Deco S7 (1-Pack) обеспечивает создание единой сети с увеличенной зоной покрытия и стабильным сигналом. В наборе поставляется один модуль с поддержкой двух частотных диапазонов 2.4 ГГц и 5 ГГц. Суммарная скорость сети составляет 1900 Мбит/сек. Для увеличения радиуса действия можно подключить дополнительные модули Deco S7. Технология MU-MIMO гарантирует бесперебойное обслуживание до 100 устройств. Проводное подключение TP-Link Deco S7 (1-Pack) выполняется посредством трех портов LAN со скоростью 1000 Мбит/с. Функция родительского контроля предусматривает ограничение времени проведения в Интернете и блокировку нежелательных сайтов для детей. Виртуальный ассистент Alexa гарантирует простое взаимодействие с помощью голосовых команд.
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Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
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