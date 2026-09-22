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SSD Накопитель SSD Western Digital Blue SN5100 1Tb (WDS100T5B0E) купить в Москве
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Накопитель SSD Western Digital Blue SN5100 1Tb (WDS100T5B0E)

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Накопитель SSD Western Digital Blue SN5100 1Tb (WDS100T5B0E) - фото 1
Накопитель SSD Western Digital Blue SN5100 1Tb (WDS100T5B0E) - фото 2
Накопитель SSD Western Digital Blue SN5100 1Tb (WDS100T5B0E) - фото 3
Накопитель SSD Western Digital Blue SN5100 1Tb (WDS100T5B0E) - фото 4
Накопитель SSD Western Digital Blue SN5100 1Tb (WDS100T5B0E) - фото 5
Накопитель SSD Western Digital Blue SN5100 1Tb (WDS100T5B0E) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1000
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
QLC
Скорость чтения, Мб/c
7100
Скорость записи, Мб/с
6700
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Энергопотребление
3.9
  • Накопитель SSD Western Digital Blue SN5100 1Tb (WDS100T5B0E) - фото 1
  • Накопитель SSD Western Digital Blue SN5100 1Tb (WDS100T5B0E) - фото 2
  • Накопитель SSD Western Digital Blue SN5100 1Tb (WDS100T5B0E) - фото 3
  • Накопитель SSD Western Digital Blue SN5100 1Tb (WDS100T5B0E) - фото 4
  • Накопитель SSD Western Digital Blue SN5100 1Tb (WDS100T5B0E) - фото 5
  • Накопитель SSD Western Digital Blue SN5100 1Tb (WDS100T5B0E) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723416
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Характеристики

Бренд
WD
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1000
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
QLC
Скорость чтения, Мб/c
7100
Скорость записи, Мб/с
6700
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Время наработки на отказ, час
1750000
Энергопотребление
3.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
65

Описание товара Накопитель SSD Western Digital Blue SN5100 1Tb (WDS100T5B0E)

**Твердотельный накопитель SSD Western Digital 2.5' 1TB WD Blue Client SSD 6Gb/s WDS100T5B0E** Увеличьте скорость работы вашего компьютера с SSD-накопителем Western Digital! **Почему стоит выбрать этот SSD?** * **Высокая скорость работы:** максимальная скорость чтения — до 7100 МБ/с, записи — до 6700 МБ/с. Забудьте о долгом ожидании загрузки операционной системы и приложений! * **Большой объём памяти:** 1 ТБ позволит хранить большое количество файлов, программ и игр. * **Надёжность и долговечность:** среднее время наработки на отказ — 1750 тысяч часов. * **Устойчивость к внешним воздействиям:** ударостойкость 1500G/0.5 мс гарантирует сохранность данных даже при сильных вибрациях и ударах. **Основные характеристики:** * тип: внутренний твердотельный накопитель; * интерфейс: PCI-E; * форм-фактор: M.2 2280; * номинальный объём: 1000 ГБ; * тип комплектации: RTL. Выберите SSD Western Digital и наслаждайтесь быстрой и стабильной работой вашего компьютера!

Отзывы о товаре Накопитель SSD Western Digital Blue SN5100 1Tb (WDS100T5B0E)




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Характеристики
Бренд
WD
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1000
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
QLC
Скорость чтения, Мб/c
7100
Скорость записи, Мб/с
6700
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Время наработки на отказ, час
1750000
Энергопотребление
3.9
Страна производитель
Китай
Описание
**Твердотельный накопитель SSD Western Digital 2.5' 1TB WD Blue Client SSD 6Gb/s WDS100T5B0E** Увеличьте скорость работы вашего компьютера с SSD-накопителем Western Digital! **Почему стоит выбрать этот SSD?** * **Высокая скорость работы:** максимальная скорость чтения — до 7100 МБ/с, записи — до 6700 МБ/с. Забудьте о долгом ожидании загрузки операционной системы и приложений! * **Большой объём памяти:** 1 ТБ позволит хранить большое количество файлов, программ и игр. * **Надёжность и долговечность:** среднее время наработки на отказ — 1750 тысяч часов. * **Устойчивость к внешним воздействиям:** ударостойкость 1500G/0.5 мс гарантирует сохранность данных даже при сильных вибрациях и ударах. **Основные характеристики:** * тип: внутренний твердотельный накопитель; * интерфейс: PCI-E; * форм-фактор: M.2 2280; * номинальный объём: 1000 ГБ; * тип комплектации: RTL. Выберите SSD Western Digital и наслаждайтесь быстрой и стабильной работой вашего компьютера!
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Отзывы


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