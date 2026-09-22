Накопитель SSD Western Digital Black SN7100 2Tb (WDS200T4X0E)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Western Digital Black SN7100 2Tb (WDS200T4X0E)
SSD накопитель WD предлагает высокопроизводительное и надежное решение для современных пользователей, требующих максимальной скорости и емкости. Этот SSD оснащен интерфейсом подключения PCIe 4.0 x4, который обеспечивает невероятно быструю скорость чтения до 7250 МБайт/с и скорость записи до 6900 МБайт/с. Это делает его идеальным выбором для геймеров, профессионалов, работающих с мультимедиа, и тех, кому важна максимальная производительность системы. Накопитель имеет объем 2048 Гб, что предоставляет достаточно места для хранения крупных файлов, программ и игр. Тип флэш-памяти TLC обеспечивает оптимальную производительность и долговечность, а максимальный ресурс записи (TBW) составляет 1200 Тб, что гарантирует долгий срок службы устройства даже при интенсивном использовании. Форм-фактор M.2 2280 делает этот SSD компактным и удобным для установки в ультратонкие ноутбуки и настольные ПК, требующие высоких скоростей передачи данных. Несмотря на отсутствие DRAM буфера, накопитель демонстрирует выдающуюся скорость и надежность, благодаря современным технологиям WD. Производится в Китае, бренд WD известен во всем мире своим качеством и инновациями в области хранения данных, и данный SSD накопитель не является исключением. Поднимите производительность своего компьютера на новый уровень с этим мощным и долговечным решением.
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