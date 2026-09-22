Коммутатор D-Link DGS-1005P/B3A
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Характеристики
Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1005P/B3A
Коммутатор D-Link DGS-1005P с 5 портами 10/100/1000Base-T (4 порта поддерживают Power over Ethernet (PoE)), предназначенный для сетей SOHO и предприятий малого бизнеса, позволяет подключать и подавать питание по Ethernet-кабелям на такие устройства, как PoE-совместимые беспроводные точки доступа, сетевые камеры или IP-телефоны. Данный коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, которая обеспечивает бесшумную работу устройства, что позволяет поместить его практически в любой комнате или офисе. Power over Ethernet 4 порта DGS-1005P поддерживают стандарт IEEE 802.3at PoE. Каждый порт PoE подает питание мощностью до 30 Вт при общем бюджете коммутатора 60 Вт, что позволяет пользователям подключать к DGS-1005P устройства, совместимые со стандартом 802.3at. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля. Высокая производительность Коммутатор DGS-1005P поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек. Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX на всех портах исключает необходимость использования кроссовых кабелей при подключении к другому коммутатору. Функция автосогласования на каждом порту позволяет определить скорость и дуплекс подключенного устройства для получения оптимальной совместимости и производительности. Экономия электроэнергии Коммутатор DGS-1005P поддерживает технологию IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), с помощью которой можно определить, когда подсоединенный компьютер выключен, и, соответственно, сократить энергопотребление на неактивных портах, что позволяет экономить значительное количество энергии. Кроме того, DGS-1005P определяет длину подключаемых к портам Ethernet-кабелей и регулирует соответствующим образом энергопотребление на этих портах, используя лишь необходимое количество энергии. Компактный размер и бесшумная работа Компактные размеры корпуса позволяют разместить DGS-1005P практически в любом месте. Коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, благодаря которой он работает бесшумно.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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