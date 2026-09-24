Top.Mail.Ru
Коммутатор D-Link DGS-1005A/G1A купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Коммутатор D-Link DGS-1005A/G1A

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Коммутатор D-Link DGS-1005A/G1A - фото 1
Коммутатор D-Link DGS-1005A/G1A - фото 2
Коммутатор D-Link DGS-1005A/G1A - фото 3
Коммутатор D-Link DGS-1005A/G1A - фото 4
Коммутатор D-Link DGS-1005A/G1A - фото 5
Коммутатор D-Link DGS-1005A/G1A - фото 6
Коммутатор D-Link DGS-1005A/G1A - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
  • Коммутатор D-Link DGS-1005A/G1A - фото 1
  • Коммутатор D-Link DGS-1005A/G1A - фото 2
  • Коммутатор D-Link DGS-1005A/G1A - фото 3
  • Коммутатор D-Link DGS-1005A/G1A - фото 4
  • Коммутатор D-Link DGS-1005A/G1A - фото 5
  • Коммутатор D-Link DGS-1005A/G1A - фото 6
  • Коммутатор D-Link DGS-1005A/G1A - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723324
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Коммутатор D-Link DGS-1005A/G1A
1 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
адаптер питания, документация
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х9х9
Вес, г.
200

Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1005A/G1A

5-портовый гигабитный коммутатор D-Link DGS-1005A входит в новую серию устройств для сетей SOHO. Данные коммутаторы поддерживают технологию D-Link Green, обеспечивающую экономию электроэнергии, низкий уровень тепловыделения и увеличение срока эксплуатации без влияния на производительность и функциональные характеристики. Пять гигабитных портов коммутатора могут быть использованы для расширения имеющейся сети или создания новой сети стандарта Gigabit Ethernet. Благодаря энергосберегающему адаптеру питания (сертифицированному по стандарту Energy Star Level VI для ревизии D1, Energy Star Level V для ревизии C1), соответствию стандартам директивы RoHS по ограничению использования вредных веществ, а также за счет перерабатываемой упаковки данный коммутатор является экологически безвредным. Компактность и легкая установка Коммутатор DGS-1005A выполнен в компактном корпусе, который будет гармонично смотреться в любом интерьере. При установке не требуется производить сложные настройки, для создания новой сети Gigabit Ethernet просто подключите к устройству адаптер питания. Выгодное решение Коммутатор DGS-1005A является выгодным решением, позволяющим подключить до 5 устройств к гигабитным Ethernet-портам. DGS-1005A поддерживает дополнительные функции не только для улучшения производительности, но и для сокращения энергопотребления, что делает коммутаторы данной серии наилучшим решением в своей ценовой категории. Дополнительные функции DGS-1005A обеспечивает экономию электроэнергии благодаря поддержке 802.3 Energy-Efficient Ethernet. Коммутатор определяет статус соединения на каждом порту и обеспечивает автоматическое отключение питания неактивных портов или портов с подключением к компьютерам, работа которых была прекращена. Кроме того, данный коммутатор поддерживает функцию 802.1p QoS, которая приоритизирует сетевой трафик, обеспечивая, таким образом, эффективную передачу данных, чувствительных к задержкам, даже в сетях с интенсивным трафиком. Поддержка QoS обеспечивает эффективную передачу медиаданных и высокое качество звонков VoIP.



Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов

Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DGS-1005A/G1A




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
D-LINK
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
адаптер питания, документация
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Описание
5-портовый гигабитный коммутатор D-Link DGS-1005A входит в новую серию устройств для сетей SOHO. Данные коммутаторы поддерживают технологию D-Link Green, обеспечивающую экономию электроэнергии, низкий уровень тепловыделения и увеличение срока эксплуатации без влияния на производительность и функциональные характеристики. Пять гигабитных портов коммутатора могут быть использованы для расширения имеющейся сети или создания новой сети стандарта Gigabit Ethernet. Благодаря энергосберегающему адаптеру питания (сертифицированному по стандарту Energy Star Level VI для ревизии D1, Energy Star Level V для ревизии C1), соответствию стандартам директивы RoHS по ограничению использования вредных веществ, а также за счет перерабатываемой упаковки данный коммутатор является экологически безвредным. Компактность и легкая установка Коммутатор DGS-1005A выполнен в компактном корпусе, который будет гармонично смотреться в любом интерьере. При установке не требуется производить сложные настройки, для создания новой сети Gigabit Ethernet просто подключите к устройству адаптер питания. Выгодное решение Коммутатор DGS-1005A является выгодным решением, позволяющим подключить до 5 устройств к гигабитным Ethernet-портам. DGS-1005A поддерживает дополнительные функции не только для улучшения производительности, но и для сокращения энергопотребления, что делает коммутаторы данной серии наилучшим решением в своей ценовой категории. Дополнительные функции DGS-1005A обеспечивает экономию электроэнергии благодаря поддержке 802.3 Energy-Efficient Ethernet. Коммутатор определяет статус соединения на каждом порту и обеспечивает автоматическое отключение питания неактивных портов или портов с подключением к компьютерам, работа которых была прекращена. Кроме того, данный коммутатор поддерживает функцию 802.1p QoS, которая приоритизирует сетевой трафик, обеспечивая, таким образом, эффективную передачу данных, чувствительных к задержкам, даже в сетях с интенсивным трафиком. Поддержка QoS обеспечивает эффективную передачу медиаданных и высокое качество звонков VoIP.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Коммутатор D-Link DGS-1005A/G1A - по цене 1170 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...