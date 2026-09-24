Коммутатор D-Link DGS-1005A/G1A
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Характеристики
Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1005A/G1A
5-портовый гигабитный коммутатор D-Link DGS-1005A входит в новую серию устройств для сетей SOHO. Данные коммутаторы поддерживают технологию D-Link Green, обеспечивающую экономию электроэнергии, низкий уровень тепловыделения и увеличение срока эксплуатации без влияния на производительность и функциональные характеристики. Пять гигабитных портов коммутатора могут быть использованы для расширения имеющейся сети или создания новой сети стандарта Gigabit Ethernet. Благодаря энергосберегающему адаптеру питания (сертифицированному по стандарту Energy Star Level VI для ревизии D1, Energy Star Level V для ревизии C1), соответствию стандартам директивы RoHS по ограничению использования вредных веществ, а также за счет перерабатываемой упаковки данный коммутатор является экологически безвредным. Компактность и легкая установка Коммутатор DGS-1005A выполнен в компактном корпусе, который будет гармонично смотреться в любом интерьере. При установке не требуется производить сложные настройки, для создания новой сети Gigabit Ethernet просто подключите к устройству адаптер питания. Выгодное решение Коммутатор DGS-1005A является выгодным решением, позволяющим подключить до 5 устройств к гигабитным Ethernet-портам. DGS-1005A поддерживает дополнительные функции не только для улучшения производительности, но и для сокращения энергопотребления, что делает коммутаторы данной серии наилучшим решением в своей ценовой категории. Дополнительные функции DGS-1005A обеспечивает экономию электроэнергии благодаря поддержке 802.3 Energy-Efficient Ethernet. Коммутатор определяет статус соединения на каждом порту и обеспечивает автоматическое отключение питания неактивных портов или портов с подключением к компьютерам, работа которых была прекращена. Кроме того, данный коммутатор поддерживает функцию 802.1p QoS, которая приоритизирует сетевой трафик, обеспечивая, таким образом, эффективную передачу данных, чувствительных к задержкам, даже в сетях с интенсивным трафиком. Поддержка QoS обеспечивает эффективную передачу медиаданных и высокое качество звонков VoIP.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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