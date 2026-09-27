Коммутатор Cudy GS108D
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Cudy GS108D
Компактный настольный коммутатор Cudy отлично впишется в любой офис или домашнюю сеть — не займет много места и не утяжелит рабочее пространство благодаря весу всего 215 грамм. Неуправляемая конструкция делает его максимально простым в использовании — подключайте и работайте без сложных настроек. Восемь портов RJ45 со скоростью передачи данных до 1000 Мбит/сек обеспечивают молниеносный обмен информацией между устройствами. Поддержка стандартов PoE 802.3af, 802.3at и 802.3bt позволяет питать разные устройства прямо по сетевому кабелю — никаких лишних проводов и блоков питания. Таблица MAC-адресов на 8000 записей отвечает за стабильную работу даже в активной среде. Коммутатор работает на уровне L2, выполняя все основные сетевые задачи быстро и надежно.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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