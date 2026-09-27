Коммутатор Cudy GS108U
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 740868
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х3
Вес, г.
140
Описание товара Коммутатор Cudy GS108U
Настольный коммутатор Cudy — простое и эффективное решение для создания локальной сети. Неуправляемый тип облегчает настройку: просто подключайте устройства, и всё работает. Восьми портов RJ45 хватит для подключения рабочих компьютеров, принтеров и камер наблюдения. Базовая скорость 10/100/1000 Мбит/сек обеспечит надёжный обмен данными даже при высокой загрузке. Размер таблицы MAC-адресов — до 4000, что делает этот коммутатор подходящим для небольших и средних офисов без риска потери производительности. Модель не поддерживает PoE, что снижает стоимость, если питание устройств по кабелю не требуется.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Настольный коммутатор Cudy — простое и эффективное решение для создания локальной сети. Неуправляемый тип облегчает настройку: просто подключайте устройства, и всё работает. Восьми портов RJ45 хватит для подключения рабочих компьютеров, принтеров и камер наблюдения. Базовая скорость 10/100/1000 Мбит/сек обеспечит надёжный обмен данными даже при высокой загрузке. Размер таблицы MAC-адресов — до 4000, что делает этот коммутатор подходящим для небольших и средних офисов без риска потери производительности. Модель не поддерживает PoE, что снижает стоимость, если питание устройств по кабелю не требуется.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Коммутатор Cudy GS108U - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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