Коммутатор TP-Link LS1005G
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%1 170 руб. 1 570 руб.
В наличии
Код товара: 295153
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Загружаем...
1 170 руб. -25%
1 570 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х9х8
Вес, г.
200
Описание товара Коммутатор TP-Link LS1005G
Неуправляемые коммутаторы TP-Link Litewave обеспечивают простой и недорогой способ расширения проводной сети. Они надёжны и просты в использовании. С этими не требующими настройки коммутаторами вы обеспечите моментальный доступ в сеть множеству устройств. Благодаря поддержке Auto-MDI/MDIX можно не беспокоиться о типе используемого кабеля.
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Неуправляемые коммутаторы TP-Link Litewave обеспечивают простой и недорогой способ расширения проводной сети. Они надёжны и просты в использовании. С этими не требующими настройки коммутаторами вы обеспечите моментальный доступ в сеть множеству устройств. Благодаря поддержке Auto-MDI/MDIX можно не беспокоиться о типе используемого кабеля.
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Коммутатор TP-Link LS1005G - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1170 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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