Коммутатор ORIGO OS2205/A2A
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Характеристики
Описание товара Коммутатор ORIGO OS2205/A2A
Коммутатор ORIGO — это надежное и компактное решение для организации сетевой инфраструктуры в домашних и офисных условиях. С легким весом всего 0,14 кг, этот настольный коммутатор не займет много места на вашем рабочем столе, оставаясь при этом высокопроизводительным устройством. ORIGO предлагает 5 портов RJ45 с базовой скоростью передачи данных до 1000 Мбит/с, что обеспечивает быстрый и стабильный обмен данными между устройствами в вашей сети. Кроме того, 5 портов SFP поддерживают скорость до 10 Гбит/с, что делает этот коммутатор гибким решением для различных сетевых требований. Неуправляемый тип коммутатора обеспечивает простой и интуитивно понятный процесс установки и эксплуатации, что позволяет пользователям быстро интегрировать его в существующую сеть без необходимости дополнительной настройки. Коммутатор функционирует на уровне L2, предлагая базовые функции коммутируемой сети без поддержки сложных протоколов. Таблица MAC-адресов с емкостью до 8000 записей гарантирует эффективную маршрутизацию данных, а отсутствие поддержки PoE делает устройство более доступным по цене, сохраняя при этом все необходимые функции для основного использования. Коммутатор ORIGO — это идеальное сочетание производительности, простоты использования и экономичности, подходящее как для малого бизнеса, так и для домашнего использования.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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