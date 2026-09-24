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Wi-Fi адаптер ORIGO OW300/A1A купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi адаптер ORIGO OW300/A1A

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Wi-Fi адаптер ORIGO OW300/A1A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
Wi-Fi адаптер
Тип сети
беспроводная
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
286 Мбит/сек
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб. 
Начислим 6 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723314
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Wi-Fi адаптер ORIGO OW300/A1A
370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORIGO
Тип устройства
Wi-Fi адаптер
Тип сети
беспроводная
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
286 Мбит/сек
Страна производитель
Китай
Вес, г.
30

Описание товара Wi-Fi адаптер ORIGO OW300/A1A

Адаптер ORIGO OW300 представляет собой компактное и доступное решение для подключения ПК и ноутбуков к сетям стандарта Wi-Fi 6. Адаптер обеспечивает соединение со скоростью до 286 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц. Для максимальной защиты передаваемых по Wi-Fi данных реализована поддержка WPA3. Адаптер OW300 не требует установки драйверов и совместим с операционными системами Windows 7/10/11 и Linux.

Отзывы о товаре Wi-Fi адаптер ORIGO OW300/A1A




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Характеристики
Бренд
ORIGO
Тип устройства
Wi-Fi адаптер
Тип сети
беспроводная
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
286 Мбит/сек
Страна производитель
Китай
Описание
Адаптер ORIGO OW300 представляет собой компактное и доступное решение для подключения ПК и ноутбуков к сетям стандарта Wi-Fi 6. Адаптер обеспечивает соединение со скоростью до 286 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц. Для максимальной защиты передаваемых по Wi-Fi данных реализована поддержка WPA3. Адаптер OW300 не требует установки драйверов и совместим с операционными системами Windows 7/10/11 и Linux.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Wi-Fi адаптер ORIGO OW300/A1A - по цене 370 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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