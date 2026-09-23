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Сплитер D-Link DSL-30CF/RS купить с доставкой в Москве
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Сплитер D-Link DSL-30CF/RS

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Сплитер D-Link DSL-30CF/RS
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
Тип устройства
частотный сплиттер
Тип сети
проводная
Интерфейс подключения
RJ11
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты
RJ11
Количество портов
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
370 руб.  630 руб. 
Начислим 33 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 622309
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Сплитер D-Link DSL-30CF/RS
370 руб. -41%
630 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Сетевой адаптер
Тип устройства
частотный сплиттер
Тип сети
проводная
Интерфейс подключения
RJ11
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты
RJ11
Количество портов
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х4х3
Вес, г.
90

Описание товара Сплитер D-Link DSL-30CF/RS

Компактный пассивный фильтр для абонентских телефонных линий. Предназначен для четкого разделения частот голосового сигнала и частот, используемых xDSL-оборудованием. Устраняет взаимные помехи и посторонние шумы в телефонной трубке при параллельной работе модема. Совместим со стандартами ADSL, ADSL2 и ADSL2+ Annex A/L/M.

Отзывы о товаре Сплитер D-Link DSL-30CF/RS




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Сетевой адаптер
Тип устройства
частотный сплиттер
Тип сети
проводная
Интерфейс подключения
RJ11
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты
RJ11
Количество портов
3
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный пассивный фильтр для абонентских телефонных линий. Предназначен для четкого разделения частот голосового сигнала и частот, используемых xDSL-оборудованием. Устраняет взаимные помехи и посторонние шумы в телефонной трубке при параллельной работе модема. Совместим со стандартами ADSL, ADSL2 и ADSL2+ Annex A/L/M.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сплитер D-Link DSL-30CF/RS – стоимость товара 370 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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