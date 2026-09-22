Коммутатор UBIQUITI ES-48-500W
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Характеристики
Описание товара Коммутатор UBIQUITI ES-48-500W
Этот управляемый коммутатор Ubiquiti легко справится даже с большими нагрузками: 48 портов RJ45 гарантируют масштабируемость и подключение множества устройств. Базовая скорость 10 Гбит/с раскрывает потенциал современной сети, а два дополнительных SFP-порта с пропускной способностью 1 Гбит/с обеспечивают гибкость при организации магистральных соединений. Поддержка PoE стандартов 802.3af и 802.3at значительно упрощает питание совместимых устройств прямо через патч-корд — никаких лишних блоков питания и проводов. Устройство весит 6 кг, устойчиво стоит на любом столе и не занимает много пространства благодаря настольному форм-фактору. Таблица на 2000 MAC-адресов подходит для корпоративных и расширяющихся сетей, а уровень L2 открывает все возможности управления потоками данных и сегментации сети. Отличное решение для тех, кто ценит надёжность и масштабируемость.
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