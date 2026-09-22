Wi-Fi точка доступа MikroTik LHG RBLHGG-60ad
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723210
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Характеристики
Вес, кг.
2.43
Описание товара Wi-Fi точка доступа MikroTik LHG RBLHGG-60ad
Wi-Fi точка доступа MikroTik LHG RBLHGG-60ad
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Wi-Fi точка доступа MikroTik LHG RBLHGG-60ad
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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