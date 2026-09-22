Блок питания Zalman ZM750-TMX2 VIEW 750W
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Характеристики
Описание товара Блок питания Zalman ZM750-TMX2 VIEW 750W
Zalman представляет мощный и надежный блок питания для ПК, который идеально подойдет как для игровых, так и для рабочих систем. Этот блок питания весом 2,5 кг обладает рядом впечатляющих характеристик: - **Мощность**: 750 Вт, что обеспечивает стабильную работу системы и поддерживает энергоемкие компоненты. - **Активная система охлаждения**: Один вентилятор диаметром 120 мм гарантирует эффективное охлаждение и минимальный уровень шума. - **Сертификат 80 PLUS Gold**: Обеспечивает высокую энергоэффективность, снижая затраты на электроэнергию и уменьшая перегрев. - **Разъемы питания**: 24-pin для материнской платы и 2 x 4+4-pin для процессора, что обеспечивает широкую совместимость с современными системами. - **Подключение видеокарт**: 3 разъема 6+2 pin и 1 разъем 16 pin подходят для питания мощных графических карт. - **Разъемы SATA**: 8 шт. для подключения множества накопителей и других периферийных устройств. - **Отстегивающиеся кабели**: Это упрощает установку и обеспечивает аккуратное управление кабелями. - **Форм-фактор**: ATX, что делает блок питания совместимым с большинством стандартных корпусов. - **Производство**: Китай, с высоким стандартом качества, присущим бренду Zalman. Этот блок питания идеально подходит для пользователей, которым важна надежность и производительность. Zalman обеспечивает качественное снабжение энергии для всех компонентов вашей системы, гарантируя длительный срок службы и устойчивую работу.
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 750W
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 750W
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