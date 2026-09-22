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Блок питания Zalman ZM750-TMX2 VIEW 750W купить с доставкой в Москве
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Блок питания Zalman ZM750-TMX2 VIEW 750W

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Блок питания Zalman ZM750-TMX2 VIEW 750W - фото 1
Блок питания Zalman ZM750-TMX2 VIEW 750W - фото 2
Блок питания Zalman ZM750-TMX2 VIEW 750W - фото 3
Блок питания Zalman ZM750-TMX2 VIEW 750W - фото 4
Блок питания Zalman ZM750-TMX2 VIEW 750W - фото 5
Блок питания Zalman ZM750-TMX2 VIEW 750W - фото 6
Блок питания Zalman ZM750-TMX2 VIEW 750W - фото 7
Блок питания Zalman ZM750-TMX2 VIEW 750W - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
24 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
3х(6+2) + 16 pin
  • Блок питания Zalman ZM750-TMX2 VIEW 750W - фото 1
  • Блок питания Zalman ZM750-TMX2 VIEW 750W - фото 2
  • Блок питания Zalman ZM750-TMX2 VIEW 750W - фото 3
  • Блок питания Zalman ZM750-TMX2 VIEW 750W - фото 4
  • Блок питания Zalman ZM750-TMX2 VIEW 750W - фото 5
  • Блок питания Zalman ZM750-TMX2 VIEW 750W - фото 6
  • Блок питания Zalman ZM750-TMX2 VIEW 750W - фото 7
  • Блок питания Zalman ZM750-TMX2 VIEW 750W - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723191
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Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
24 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
3х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х18х10
Вес, кг.
2.1

Описание товара Блок питания Zalman ZM750-TMX2 VIEW 750W

Zalman представляет мощный и надежный блок питания для ПК, который идеально подойдет как для игровых, так и для рабочих систем. Этот блок питания весом 2,5 кг обладает рядом впечатляющих характеристик: - **Мощность**: 750 Вт, что обеспечивает стабильную работу системы и поддерживает энергоемкие компоненты. - **Активная система охлаждения**: Один вентилятор диаметром 120 мм гарантирует эффективное охлаждение и минимальный уровень шума. - **Сертификат 80 PLUS Gold**: Обеспечивает высокую энергоэффективность, снижая затраты на электроэнергию и уменьшая перегрев. - **Разъемы питания**: 24-pin для материнской платы и 2 x 4+4-pin для процессора, что обеспечивает широкую совместимость с современными системами. - **Подключение видеокарт**: 3 разъема 6+2 pin и 1 разъем 16 pin подходят для питания мощных графических карт. - **Разъемы SATA**: 8 шт. для подключения множества накопителей и других периферийных устройств. - **Отстегивающиеся кабели**: Это упрощает установку и обеспечивает аккуратное управление кабелями. - **Форм-фактор**: ATX, что делает блок питания совместимым с большинством стандартных корпусов. - **Производство**: Китай, с высоким стандартом качества, присущим бренду Zalman. Этот блок питания идеально подходит для пользователей, которым важна надежность и производительность. Zalman обеспечивает качественное снабжение энергии для всех компонентов вашей системы, гарантируя длительный срок службы и устойчивую работу.



Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 750W

Отзывы о товаре Блок питания Zalman ZM750-TMX2 VIEW 750W




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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
24 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
3х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Zalman представляет мощный и надежный блок питания для ПК, который идеально подойдет как для игровых, так и для рабочих систем. Этот блок питания весом 2,5 кг обладает рядом впечатляющих характеристик: - **Мощность**: 750 Вт, что обеспечивает стабильную работу системы и поддерживает энергоемкие компоненты. - **Активная система охлаждения**: Один вентилятор диаметром 120 мм гарантирует эффективное охлаждение и минимальный уровень шума. - **Сертификат 80 PLUS Gold**: Обеспечивает высокую энергоэффективность, снижая затраты на электроэнергию и уменьшая перегрев. - **Разъемы питания**: 24-pin для материнской платы и 2 x 4+4-pin для процессора, что обеспечивает широкую совместимость с современными системами. - **Подключение видеокарт**: 3 разъема 6+2 pin и 1 разъем 16 pin подходят для питания мощных графических карт. - **Разъемы SATA**: 8 шт. для подключения множества накопителей и других периферийных устройств. - **Отстегивающиеся кабели**: Это упрощает установку и обеспечивает аккуратное управление кабелями. - **Форм-фактор**: ATX, что делает блок питания совместимым с большинством стандартных корпусов. - **Производство**: Китай, с высоким стандартом качества, присущим бренду Zalman. Этот блок питания идеально подходит для пользователей, которым важна надежность и производительность. Zalman обеспечивает качественное снабжение энергии для всех компонентов вашей системы, гарантируя длительный срок службы и устойчивую работу.


Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 750W
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Отзывы


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