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Шлифмашина ленточная Ryobi EBS800 5133001148 купить с доставкой в Москве
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Шлифмашина ленточная Ryobi EBS800 5133001148

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Шлифмашина ленточная Ryobi EBS800 5133001148 - фото 1
Шлифмашина ленточная Ryobi EBS800 5133001148 - фото 2
Шлифмашина ленточная Ryobi EBS800 5133001148 - фото 3
Шлифмашина ленточная Ryobi EBS800 5133001148 - фото 4
Шлифмашина ленточная Ryobi EBS800 5133001148 - фото 5
Шлифмашина ленточная Ryobi EBS800 5133001148 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
800
Блокировка кнопки включения
да
Пылесборник
нет
Регулировка частоты вращения
нет
  • Шлифмашина ленточная Ryobi EBS800 5133001148 - фото 1
  • Шлифмашина ленточная Ryobi EBS800 5133001148 - фото 2
  • Шлифмашина ленточная Ryobi EBS800 5133001148 - фото 3
  • Шлифмашина ленточная Ryobi EBS800 5133001148 - фото 4
  • Шлифмашина ленточная Ryobi EBS800 5133001148 - фото 5
  • Шлифмашина ленточная Ryobi EBS800 5133001148 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722928
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
800
Блокировка кнопки включения
да
Рабочая поверхность, мм
76х150
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Регулировка частоты вращения
нет
Напряжение аккумулятора.
220
Высота, см
17.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х20х17
Вес, кг.
3.7

Описание товара Шлифмашина ленточная Ryobi EBS800 5133001148

Шлифовальная машина Ryobi — это мощный инструмент, предназначенный для эффективной обработки различных поверхностей. Благодаря мощности в 800 Вт и надежной конструкции, она отлично справляется с задачами по шлифовке, обеспечивая превосходный результат даже в самых сложных условиях. Одной из ключевых особенностей данной модели является наличие блокировки кнопки включения, что позволяет работать с инструментом продолжительное время без необходимости постоянно удерживать кнопку питания. Это делает процесс шлифовки более комфортным и менее утомительным. В комплекте предусмотрена дополнительная рукоятка, обеспечивающая более устойчивое и контролируемое управление инструментом. Это особенно полезно при работе в труднодоступных местах или при шлифовании больших площадей. Несмотря на отсутствие пылесборника, шлифмашина Ryobi отличается высокой продуктивностью и надежностью. Она оснащена прочным корпусом и имеет вес в 3,3 кг, что обеспечивает оптимальную стабильность и удобство использования. Компактные размеры (высота 17,2 см) позволяют легко хранить инструмент, а стандартное напряжение 220 В делает его совместимым с обычными электросетями. Эта ленточная шлифовальная машина от бренда Ryobi станет надежным помощником для профессионалов и любителей, которым важно быстро и качественно выполнять работы по шлифовке различного уровня сложности.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Шлифмашина ленточная Ryobi EBS800 5133001148




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
800
Блокировка кнопки включения
да
Рабочая поверхность, мм
76х150
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Регулировка частоты вращения
нет
Напряжение аккумулятора.
220
Высота, см
17.2
Страна производитель
Китай
Описание
Шлифовальная машина Ryobi — это мощный инструмент, предназначенный для эффективной обработки различных поверхностей. Благодаря мощности в 800 Вт и надежной конструкции, она отлично справляется с задачами по шлифовке, обеспечивая превосходный результат даже в самых сложных условиях. Одной из ключевых особенностей данной модели является наличие блокировки кнопки включения, что позволяет работать с инструментом продолжительное время без необходимости постоянно удерживать кнопку питания. Это делает процесс шлифовки более комфортным и менее утомительным. В комплекте предусмотрена дополнительная рукоятка, обеспечивающая более устойчивое и контролируемое управление инструментом. Это особенно полезно при работе в труднодоступных местах или при шлифовании больших площадей. Несмотря на отсутствие пылесборника, шлифмашина Ryobi отличается высокой продуктивностью и надежностью. Она оснащена прочным корпусом и имеет вес в 3,3 кг, что обеспечивает оптимальную стабильность и удобство использования. Компактные размеры (высота 17,2 см) позволяют легко хранить инструмент, а стандартное напряжение 220 В делает его совместимым с обычными электросетями. Эта ленточная шлифовальная машина от бренда Ryobi станет надежным помощником для профессионалов и любителей, которым важно быстро и качественно выполнять работы по шлифовке различного уровня сложности.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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