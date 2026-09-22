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Газонокосилка электрическая TRUEGREEN TG7A114 купить с доставкой в Москве
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Газонокосилка электрическая TRUEGREEN TG7A114

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Газонокосилка электрическая TRUEGREEN TG7A114 - фото 1
Газонокосилка электрическая TRUEGREEN TG7A114 - фото 2
Газонокосилка электрическая TRUEGREEN TG7A114 - фото 3
Газонокосилка электрическая TRUEGREEN TG7A114 - фото 4
Газонокосилка электрическая TRUEGREEN TG7A114 - фото 5
Газонокосилка электрическая TRUEGREEN TG7A114 - фото 6
Газонокосилка электрическая TRUEGREEN TG7A114 - фото 7
Газонокосилка электрическая TRUEGREEN TG7A114 - фото 8
Газонокосилка электрическая TRUEGREEN TG7A114 - фото 9
Газонокосилка электрическая TRUEGREEN TG7A114 - фото 10
Газонокосилка электрическая TRUEGREEN TG7A114 - фото 11
Газонокосилка электрическая TRUEGREEN TG7A114 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Частота вращения шпинделя, об/мин
3300
Мощность электрического двигателя
1500
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
35
Ширина скашивания
37
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
  • Газонокосилка электрическая TRUEGREEN TG7A114 - фото 1
  • Газонокосилка электрическая TRUEGREEN TG7A114 - фото 2
  • Газонокосилка электрическая TRUEGREEN TG7A114 - фото 3
  • Газонокосилка электрическая TRUEGREEN TG7A114 - фото 4
  • Газонокосилка электрическая TRUEGREEN TG7A114 - фото 5
  • Газонокосилка электрическая TRUEGREEN TG7A114 - фото 6
  • Газонокосилка электрическая TRUEGREEN TG7A114 - фото 7
  • Газонокосилка электрическая TRUEGREEN TG7A114 - фото 8
  • Газонокосилка электрическая TRUEGREEN TG7A114 - фото 9
  • Газонокосилка электрическая TRUEGREEN TG7A114 - фото 10
  • Газонокосилка электрическая TRUEGREEN TG7A114 - фото 11
  • Газонокосилка электрическая TRUEGREEN TG7A114 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722836
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Характеристики

Бренд
TRUEGREEN
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Частота вращения шпинделя, об/мин
3300
Мощность электрического двигателя
1500
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
35
Ширина скашивания
37
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Тип питания двигателя
от сети
Габариты без упаковки, мм
670x440x280 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х44х28
Вес, кг.
11.4

Описание товара Газонокосилка электрическая TRUEGREEN TG7A114

Электрическая газонокосилка TRUEGREEN TG7A114 представляет собой надежное решение для ухода за газоном в домашних условиях. Она оснащена мощным двигателем на 1,5 кВт, что обеспечивает эффективное скашивание травы на ширине 37 см. Газонокосилка позволяет регулировать высоту скашивания в пяти режимах, от 25 до 75 мм, что дает возможность адаптировать работу под различные условия. Корпус устройства выполнен из прочных материалов - металла и пластика, что гарантирует долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. Удобная регулируемая и складная ручка обеспечивает комфортное управление, а наличие травосборника из нейлона и пластика позволяет легко собирать скошенную траву.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые


Теги товара: Электрические

Отзывы о товаре Газонокосилка электрическая TRUEGREEN TG7A114




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Характеристики
Бренд
TRUEGREEN
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Частота вращения шпинделя, об/мин
3300
Мощность электрического двигателя
1500
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
35
Ширина скашивания
37
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Тип питания двигателя
от сети
Габариты без упаковки, мм
670x440x280 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая газонокосилка TRUEGREEN TG7A114 представляет собой надежное решение для ухода за газоном в домашних условиях. Она оснащена мощным двигателем на 1,5 кВт, что обеспечивает эффективное скашивание травы на ширине 37 см. Газонокосилка позволяет регулировать высоту скашивания в пяти режимах, от 25 до 75 мм, что дает возможность адаптировать работу под различные условия. Корпус устройства выполнен из прочных материалов - металла и пластика, что гарантирует долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. Удобная регулируемая и складная ручка обеспечивает комфортное управление, а наличие травосборника из нейлона и пластика позволяет легко собирать скошенную траву.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые


Теги товара: Электрические
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Отзывы


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