Набор отверток Ugreen CM372-80459 (80459)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Набор отверток Ugreen CM372-80459 (80459)
Отвёртка Ugreen CM372 с набором бит (38 штук, 80459) Ручка из алюминиевого сплава, магнитный удлинитель длиной 94 мм. 36 винтовых бит, размер винтовых бит 4?28 мм. Особенности: — эргономичная ручка, конструкция вращающейся крышки, простота и гибкость в эксплуатации; — передний конец рукоятки с магнитной конструкцией может удерживать биты и намагничивать винты; — ковка и термообработка из хромованадиевой стали обеспечивают долговечность винтовых наконечников; — полностью автоматическая откидная крышка, вы можете открыть и поставить это устройство на стол, нажав кнопку на коробке. Внешний вид и/или характеристики товара могут быть изменены производителем в соответствии с производственным процессом.
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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