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Набор отверток Ugreen CM372-80459 (80459) купить с доставкой в Москве
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Набор отверток Ugreen CM372-80459 (80459)

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Набор отверток Ugreen CM372-80459 (80459) - фото 2
Набор отверток Ugreen CM372-80459 (80459) - фото 3
Набор отверток Ugreen CM372-80459 (80459) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Область применения
для точных работ
Количество предметов, шт
38
Инструменты в комплекте
отвёртка
Комплектация
набор бит, пенал, рукоятка, удлинитель
  • Набор отверток Ugreen CM372-80459 (80459) - фото 1
  • Набор отверток Ugreen CM372-80459 (80459) - фото 2
  • Набор отверток Ugreen CM372-80459 (80459) - фото 3
  • Набор отверток Ugreen CM372-80459 (80459) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722600
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Область применения
для точных работ
Количество предметов, шт
38
Инструменты в комплекте
отвёртка
Комплектация
набор бит, пенал, рукоятка, удлинитель
Упаковка
кейс
Количество отверток, шт
38
Шлицы отверток
SL2.5, SL2, SL3, SL1.5, SL1.0, P5, T4, T10, T3, P2, PH3.5, PH2.5, PH1.5, T9, T7, Y0.8, Y2, T2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х9х3
Вес, г.
270

Описание товара Набор отверток Ugreen CM372-80459 (80459)

Отвёртка Ugreen CM372 с набором бит (38 штук, 80459) Ручка из алюминиевого сплава, магнитный удлинитель длиной 94 мм. 36 винтовых бит, размер винтовых бит 4?28 мм. Особенности: — эргономичная ручка, конструкция вращающейся крышки, простота и гибкость в эксплуатации; — передний конец рукоятки с магнитной конструкцией может удерживать биты и намагничивать винты; — ковка и термообработка из хромованадиевой стали обеспечивают долговечность винтовых наконечников; — полностью автоматическая откидная крышка, вы можете открыть и поставить это устройство на стол, нажав кнопку на коробке. Внешний вид и/или характеристики товара могут быть изменены производителем в соответствии с производственным процессом.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор отверток Ugreen CM372-80459 (80459)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Область применения
для точных работ
Количество предметов, шт
38
Инструменты в комплекте
отвёртка
Комплектация
набор бит, пенал, рукоятка, удлинитель
Упаковка
кейс
Количество отверток, шт
38
Шлицы отверток
SL2.5, SL2, SL3, SL1.5, SL1.0, P5, T4, T10, T3, P2, PH3.5, PH2.5, PH1.5, T9, T7, Y0.8, Y2, T2
Страна производитель
Китай
Описание
Отвёртка Ugreen CM372 с набором бит (38 штук, 80459) Ручка из алюминиевого сплава, магнитный удлинитель длиной 94 мм. 36 винтовых бит, размер винтовых бит 4?28 мм. Особенности: — эргономичная ручка, конструкция вращающейся крышки, простота и гибкость в эксплуатации; — передний конец рукоятки с магнитной конструкцией может удерживать биты и намагничивать винты; — ковка и термообработка из хромованадиевой стали обеспечивают долговечность винтовых наконечников; — полностью автоматическая откидная крышка, вы можете открыть и поставить это устройство на стол, нажав кнопку на коробке. Внешний вид и/или характеристики товара могут быть изменены производителем в соответствии с производственным процессом.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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