Набор отвёрток, 3 шт., PH, S2, 3к рукоятка Gross (12166)
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб.
В наличии
Код товара: 649235
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990 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Шлицы отверток
SL2.5
Количество бит, шт
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х10х5
Вес, г.
300
Описание товара Набор отвёрток, 3 шт., PH, S2, 3к рукоятка Gross (12166)
Набор отвёрток 3 шт S2 GROSS 12166 применяется для монтажных и ремонтных работ. В набор входит три стальных отвертки( PH 0 х 75, PH 1 х 100, PH 2 х 150), которые имеют эргономичную рукоятку, стержень с намагниченным наконечником и насечками. Имеется силовой элемент "под ключ".
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Шлицы отверток
SL2.5
Количество бит, шт
3
Страна производитель
Китай
Набор отвёрток 3 шт S2 GROSS 12166 применяется для монтажных и ремонтных работ. В набор входит три стальных отвертки( PH 0 х 75, PH 1 х 100, PH 2 х 150), которые имеют эргономичную рукоятку, стержень с намагниченным наконечником и насечками. Имеется силовой элемент "под ключ".
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Набор отвёрток, 3 шт., PH, S2, 3к рукоятка Gross (12166) – стоимость товара 990 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор отвёрток, 3 шт., PH, S2, 3к рукоятка Gross (12166)