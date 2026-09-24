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Набор ключей комбинированных, 6 - 22 мм, 12 шт., CrV, матовый хром Stels (15429) купить с доставкой в Москве
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Набор ключей комбинированных, 6 - 22 мм, 12 шт., CrV, матовый хром Stels (15429)

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Набор ключей комбинированных, 6 - 22 мм, 12 шт., CrV, матовый хром Stels - фото 1
Набор ключей комбинированных, 6 - 22 мм, 12 шт., CrV, матовый хром Stels - фото 2
Набор ключей комбинированных, 6 - 22 мм, 12 шт., CrV, матовый хром Stels - фото 3
Набор ключей комбинированных, 6 - 22 мм, 12 шт., CrV, матовый хром Stels - фото 4
Набор ключей комбинированных, 6 - 22 мм, 12 шт., CrV, матовый хром Stels - фото 5
Набор ключей комбинированных, 6 - 22 мм, 12 шт., CrV, матовый хром Stels - фото 6
Набор ключей комбинированных, 6 - 22 мм, 12 шт., CrV, матовый хром Stels - фото 7
Набор ключей комбинированных, 6 - 22 мм, 12 шт., CrV, матовый хром Stels - фото 8
Набор ключей комбинированных, 6 - 22 мм, 12 шт., CrV, матовый хром Stels - фото 9
Набор ключей комбинированных, 6 - 22 мм, 12 шт., CrV, матовый хром Stels - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Инструменты в комплекте
ключи гаечные, ключи имбусовые (шестигранные)
  • Набор ключей комбинированных, 6 - 22 мм, 12 шт., CrV, матовый хром Stels - фото 1
  • Набор ключей комбинированных, 6 - 22 мм, 12 шт., CrV, матовый хром Stels - фото 2
  • Набор ключей комбинированных, 6 - 22 мм, 12 шт., CrV, матовый хром Stels - фото 3
  • Набор ключей комбинированных, 6 - 22 мм, 12 шт., CrV, матовый хром Stels - фото 4
  • Набор ключей комбинированных, 6 - 22 мм, 12 шт., CrV, матовый хром Stels - фото 5
  • Набор ключей комбинированных, 6 - 22 мм, 12 шт., CrV, матовый хром Stels - фото 6
  • Набор ключей комбинированных, 6 - 22 мм, 12 шт., CrV, матовый хром Stels - фото 7
  • Набор ключей комбинированных, 6 - 22 мм, 12 шт., CrV, матовый хром Stels - фото 8
  • Набор ключей комбинированных, 6 - 22 мм, 12 шт., CrV, матовый хром Stels - фото 9
  • Набор ключей комбинированных, 6 - 22 мм, 12 шт., CrV, матовый хром Stels - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 040 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649170
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор ключей комбинированных, 6 - 22 мм, 12 шт., CrV, матовый хром Stels (15429)
1 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Инструменты в комплекте
ключи гаечные, ключи имбусовые (шестигранные)
Упаковка
держатель
Тип гаечных ключей
комбинированный, накидной, рожковый
Мин. размер ключей, мм
6
Макс. размер ключей, мм
22
Количество бит, шт
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х13х4
Вес, кг.
1.2

Описание товара Набор ключей комбинированных, 6 - 22 мм, 12 шт., CrV, матовый хром Stels (15429)

Набор комбинированных ключей 6-22 мм, 12 шт, CrV, матовый хром STELS 15429 включает в себя большое количество двусторонних гаечных ключей, сочетающих в себе кольцевые и рожковые головки. Каждый инструмент изготовлен из прочной и качественной стали и обработан антикоррозийным составом. Комплект подходит для использования дома, в гараже, мастерской, автосервисе и пр.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные

Отзывы о товаре Набор ключей комбинированных, 6 - 22 мм, 12 шт., CrV, матовый хром Stels (15429)




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Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Инструменты в комплекте
ключи гаечные, ключи имбусовые (шестигранные)
Упаковка
держатель
Тип гаечных ключей
комбинированный, накидной, рожковый
Мин. размер ключей, мм
6
Макс. размер ключей, мм
22
Количество бит, шт
12
Страна производитель
Китай
Описание
Набор комбинированных ключей 6-22 мм, 12 шт, CrV, матовый хром STELS 15429 включает в себя большое количество двусторонних гаечных ключей, сочетающих в себе кольцевые и рожковые головки. Каждый инструмент изготовлен из прочной и качественной стали и обработан антикоррозийным составом. Комплект подходит для использования дома, в гараже, мастерской, автосервисе и пр.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор ключей комбинированных, 6 - 22 мм, 12 шт., CrV, матовый хром Stels (15429) – стоимость товара 1040 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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