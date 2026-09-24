Top.Mail.Ru
Набор отверток диэлектрических до 1000 В + тестер, 7 шт., PH + SL, CrV, 2к рукоятка Сибртех (12936) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор отверток диэлектрических до 1000 В + тестер, 7 шт., PH + SL, CrV, 2к рукоятка Сибртех (12936)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Набор отверток диэлектрических до 1000 В + тестер, 7 шт., PH + SL, CrV, 2к рукоятка Сибртех (12936) - фото 1
Набор отверток диэлектрических до 1000 В + тестер, 7 шт., PH + SL, CrV, 2к рукоятка Сибртех (12936) - фото 2
Набор отверток диэлектрических до 1000 В + тестер, 7 шт., PH + SL, CrV, 2к рукоятка Сибртех (12936) - фото 3
Набор отверток диэлектрических до 1000 В + тестер, 7 шт., PH + SL, CrV, 2к рукоятка Сибртех (12936) - фото 4
Набор отверток диэлектрических до 1000 В + тестер, 7 шт., PH + SL, CrV, 2к рукоятка Сибртех (12936) - фото 5
Набор отверток диэлектрических до 1000 В + тестер, 7 шт., PH + SL, CrV, 2к рукоятка Сибртех (12936) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
7
Комплектация
Отвертки: PH1, PH2, SL3, SL4, SL5.5, SL6 - 6 штТестер - 1 шт
  • Набор отверток диэлектрических до 1000 В + тестер, 7 шт., PH + SL, CrV, 2к рукоятка Сибртех (12936) - фото 1
  • Набор отверток диэлектрических до 1000 В + тестер, 7 шт., PH + SL, CrV, 2к рукоятка Сибртех (12936) - фото 2
  • Набор отверток диэлектрических до 1000 В + тестер, 7 шт., PH + SL, CrV, 2к рукоятка Сибртех (12936) - фото 3
  • Набор отверток диэлектрических до 1000 В + тестер, 7 шт., PH + SL, CrV, 2к рукоятка Сибртех (12936) - фото 4
  • Набор отверток диэлектрических до 1000 В + тестер, 7 шт., PH + SL, CrV, 2к рукоятка Сибртех (12936) - фото 5
  • Набор отверток диэлектрических до 1000 В + тестер, 7 шт., PH + SL, CrV, 2к рукоятка Сибртех (12936) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649218
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор отверток диэлектрических до 1000 В + тестер, 7 шт., PH + SL, CrV, 2к рукоятка Сибртех (12936)
960 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
7
Комплектация
Отвертки: PH1, PH2, SL3, SL4, SL5.5, SL6 - 6 штТестер - 1 шт
Упаковка
картонная коробка
Количество бит, шт
7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х8х8
Вес, г.
460

Описание товара Набор отверток диэлектрических до 1000 В + тестер, 7 шт., PH + SL, CrV, 2к рукоятка Сибртех (12936)

Набор диэлектрических отверток и тестер Сибртех 12936, CrV, с двухкомпонентными рукоятками, состоит из 7 предметов, которые пригодятся при обслуживании электрооборудования и электроприборов. Диэлектрическое покрытие защищает оператора от поражения током во время работ под напряжением до 1000 В. Широкий диапазон длины стержней отверток 80-125 мм позволяет выбрать оптимальную в зависимости от степени углубления крепежа. Важно — техника безопасности запрещает работу под напряжением даже при использовании инструмента с диэлектрическим покрытием!

Преимущества

  • Отвертки изготовлены из хромованадиевой стали, что является залогом их износостойкости и прочности.
  • Тестер в комплекте позволяет проверить наличие напряжения в сети для безопасной работы.
  • Эргономичные рукоятки с антискользящим покрытием надежно лежат в руке, что повышает удобство работы.
  • Отвертки имеют специальные отверстия для подвешивания, поэтому их удобно хранить.
  • Инструменты полностью соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор отверток диэлектрических до 1000 В + тестер, 7 шт., PH + SL, CrV, 2к рукоятка Сибртех (12936)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
7
Комплектация
Отвертки: PH1, PH2, SL3, SL4, SL5.5, SL6 - 6 штТестер - 1 шт
Упаковка
картонная коробка
Количество бит, шт
7
Страна производитель
Китай
Описание

Набор диэлектрических отверток и тестер Сибртех 12936, CrV, с двухкомпонентными рукоятками, состоит из 7 предметов, которые пригодятся при обслуживании электрооборудования и электроприборов. Диэлектрическое покрытие защищает оператора от поражения током во время работ под напряжением до 1000 В. Широкий диапазон длины стержней отверток 80-125 мм позволяет выбрать оптимальную в зависимости от степени углубления крепежа. Важно — техника безопасности запрещает работу под напряжением даже при использовании инструмента с диэлектрическим покрытием!

Преимущества

  • Отвертки изготовлены из хромованадиевой стали, что является залогом их износостойкости и прочности.
  • Тестер в комплекте позволяет проверить наличие напряжения в сети для безопасной работы.
  • Эргономичные рукоятки с антискользящим покрытием надежно лежат в руке, что повышает удобство работы.
  • Отвертки имеют специальные отверстия для подвешивания, поэтому их удобно хранить.
  • Инструменты полностью соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор отверток диэлектрических до 1000 В + тестер, 7 шт., PH + SL, CrV, 2к рукоятка Сибртех (12936) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 960 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...