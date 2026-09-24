Отвертка для точных работ KRAFTOOL Precision-6, 6 предметов (25679)
Оригинальный товар
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Характеристики
Область применения
для точных работ
Количество предметов, шт
6
Инструменты в комплекте
отвёртка
Комплектация
Отвертки, SL 4 SL1.0, 1.2, 1.8, 2.4.Отвертки, PH 2 PH00, 0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
980 руб.
В наличии
Код товара: 719267
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Загружаем...
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Загружаем...
980 руб.
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Характеристики
Бренд
Область применения
для точных работ
Количество предметов, шт
6
Инструменты в комплекте
отвёртка
Комплектация
Отвертки, SL 4 SL1.0, 1.2, 1.8, 2.4.Отвертки, PH 2 PH00, 0
Количество отверток, шт
6
Шлицы отверток
PH0, PH00, SL1.0, SL1.2, SL1.8, SL2.4
Количество бит, шт
6
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
22х12х3
Вес, г.
191
Описание товара Отвертка для точных работ KRAFTOOL Precision-6, 6 предметов (25679)
Набор часовых отверток для точных работ KRAFTOOL Precision-6 6 предметов 25679 - специальный набор отверток, предназначенный для особо точных работ в электронике, электромеханике и часовом деле. Стержни отверток выполнены из высококачественной стали высокой прочности. Эргономичные рукоятки обеспечивают комфортную эксплуатацию. Набор поставляется в удобном пластиковом кейсе для рационального хранения и транспортировки.
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Теги товара: с отвертками
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Бренд
Область применения
для точных работ
Количество предметов, шт
6
Инструменты в комплекте
отвёртка
Комплектация
Отвертки, SL 4 SL1.0, 1.2, 1.8, 2.4.Отвертки, PH 2 PH00, 0
Количество отверток, шт
6
Шлицы отверток
PH0, PH00, SL1.0, SL1.2, SL1.8, SL2.4
Количество бит, шт
6
Страна производитель
Тайвань
Набор часовых отверток для точных работ KRAFTOOL Precision-6 6 предметов 25679 - специальный набор отверток, предназначенный для особо точных работ в электронике, электромеханике и часовом деле. Стержни отверток выполнены из высококачественной стали высокой прочности. Эргономичные рукоятки обеспечивают комфортную эксплуатацию. Набор поставляется в удобном пластиковом кейсе для рационального хранения и транспортировки.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Теги товара: с отвертками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Теги товара: с отвертками
Отвертка для точных работ KRAFTOOL Precision-6, 6 предметов (25679) - купить по цене 980 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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