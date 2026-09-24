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Набор отверток для точной механики, 6 шт., PH + SL, CrMo, 2к рукоятка Gross (13347) купить с доставкой в Москве
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Набор отверток для точной механики, 6 шт., PH + SL, CrMo, 2к рукоятка Gross (13347)

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Набор отверток для точной механики, 6 шт., PH + SL, CrMo, 2к рукоятка Gross - фото 1
Набор отверток для точной механики, 6 шт., PH + SL, CrMo, 2к рукоятка Gross - фото 2
Набор отверток для точной механики, 6 шт., PH + SL, CrMo, 2к рукоятка Gross - фото 3
Набор отверток для точной механики, 6 шт., PH + SL, CrMo, 2к рукоятка Gross - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
  • Набор отверток для точной механики, 6 шт., PH + SL, CrMo, 2к рукоятка Gross - фото 1
  • Набор отверток для точной механики, 6 шт., PH + SL, CrMo, 2к рукоятка Gross - фото 2
  • Набор отверток для точной механики, 6 шт., PH + SL, CrMo, 2к рукоятка Gross - фото 3
  • Набор отверток для точной механики, 6 шт., PH + SL, CrMo, 2к рукоятка Gross - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649220
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор отверток для точной механики, 6 шт., PH + SL, CrMo, 2к рукоятка Gross (13347)
960 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Набор инструментов
Шлицы отверток
SL2.5
Количество бит, шт
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х8
Вес, г.
211

Описание товара Набор отверток для точной механики, 6 шт., PH + SL, CrMo, 2к рукоятка Gross (13347)

Набор отверток для точной механики 150 мм GROSS 13347 используется для работ с мелкими деталями, а также для точных механических работ. В наборе 6 отверток (РН 00; РН 0; РН 1; SL 1,5; SL 2,0; SL 3,0.) Стержни выполнены из прочной стали. Твердость материала  52?54 HRc. Эргономичные рукоятки отличаются противоскользящим покрытием из термопластичного эластомера повышенной износостойкости. Отвертки выполнены со свободно вращающимся затыльником.



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Отзывы о товаре Набор отверток для точной механики, 6 шт., PH + SL, CrMo, 2к рукоятка Gross (13347)




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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Набор инструментов
Шлицы отверток
SL2.5
Количество бит, шт
6
Страна производитель
Китай
Описание
Набор отверток для точной механики 150 мм GROSS 13347 используется для работ с мелкими деталями, а также для точных механических работ. В наборе 6 отверток (РН 00; РН 0; РН 1; SL 1,5; SL 2,0; SL 3,0.) Стержни выполнены из прочной стали. Твердость материала  52?54 HRc. Эргономичные рукоятки отличаются противоскользящим покрытием из термопластичного эластомера повышенной износостойкости. Отвертки выполнены со свободно вращающимся затыльником.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор отверток для точной механики, 6 шт., PH + SL, CrMo, 2к рукоятка Gross (13347) - купить по цене 960 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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