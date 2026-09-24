Набор ключей имбусовых HEX-TORX, 18 шт., HEX 1,5–10 мм, T10-T50, CrV, удлиненные, сатин. Matrix (12315)
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 080 руб.
В наличии
Код товара: 649108
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Тип гаечных ключей
искробезопасный, шестигранный (имбусовый)
Количество бит, шт
18
Шлицы бит
Torx (T/TX), шестигранный (H/HEX)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х14х3
Вес, г.
594
Описание товара Набор ключей имбусовых HEX-TORX, 18 шт., HEX 1,5–10 мм, T10-T50, CrV, удлиненные, сатин. Matrix (12315)
Набор удлиненных имбусовых ключей HEX-TORX, 18шт, HEX 1.5-10мм, T10-T50, CrV, сатин MATRIX 12315 - комплект двусторонних ручных инструментов, позволяющих выполнять крепежные работы с двумя типами винтов: имеющими внутренний профиль в виде звездочки TORX и обыкновенного шестигранника HEX. Ключи имеют удобную изогнутую форму. Выполнены из хромованадиевой стали, твердость соответствует 50 HRС. Дополнительно предусмотрено сатинирование поверхностей. Для удобства хранения и транспортировки в комплекте представлен чехол на молнии.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Тип гаечных ключей
искробезопасный, шестигранный (имбусовый)
Количество бит, шт
18
Шлицы бит
Torx (T/TX), шестигранный (H/HEX)
Страна производитель
Китай
Набор удлиненных имбусовых ключей HEX-TORX, 18шт, HEX 1.5-10мм, T10-T50, CrV, сатин MATRIX 12315 - комплект двусторонних ручных инструментов, позволяющих выполнять крепежные работы с двумя типами винтов: имеющими внутренний профиль в виде звездочки TORX и обыкновенного шестигранника HEX. Ключи имеют удобную изогнутую форму. Выполнены из хромованадиевой стали, твердость соответствует 50 HRС. Дополнительно предусмотрено сатинирование поверхностей. Для удобства хранения и транспортировки в комплекте представлен чехол на молнии.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Набор ключей имбусовых HEX-TORX, 18 шт., HEX 1,5–10 мм, T10-T50, CrV, удлиненные, сатин. Matrix (12315) - купить по цене 1080 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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