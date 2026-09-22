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Branislave Zivkovic & Andre Tschaskowski - Emotionally (4251804128094) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Branislave Zivkovic & Andre Tschaskowski - Emotionally (4251804128094) виниловая пластинка

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Branislave Zivkovic &amp; Andre Tschaskowski - Emotionally (4251804128094) виниловая пластинка - фото 1
Branislave Zivkovic &amp; Andre Tschaskowski - Emotionally (4251804128094) виниловая пластинка - фото 2
Branislave Zivkovic &amp; Andre Tschaskowski - Emotionally (4251804128094) виниловая пластинка - фото 3
Branislave Zivkovic &amp; Andre Tschaskowski - Emotionally (4251804128094) виниловая пластинка - фото 4
Branislave Zivkovic &amp; Andre Tschaskowski - Emotionally (4251804128094) виниловая пластинка - фото 5
Branislave Zivkovic &amp; Andre Tschaskowski - Emotionally (4251804128094) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Branislave Zivkovic & Andre Tschaskowski
Альбом (сингл)
Emotionally
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Branislave Zivkovic &amp; Andre Tschaskowski - Emotionally (4251804128094) виниловая пластинка - фото 1
  • Branislave Zivkovic &amp; Andre Tschaskowski - Emotionally (4251804128094) виниловая пластинка - фото 2
  • Branislave Zivkovic &amp; Andre Tschaskowski - Emotionally (4251804128094) виниловая пластинка - фото 3
  • Branislave Zivkovic &amp; Andre Tschaskowski - Emotionally (4251804128094) виниловая пластинка - фото 4
  • Branislave Zivkovic &amp; Andre Tschaskowski - Emotionally (4251804128094) виниловая пластинка - фото 5
  • Branislave Zivkovic &amp; Andre Tschaskowski - Emotionally (4251804128094) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722308
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Характеристики

Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804128094]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Branislave Zivkovic & Andre Tschaskowski
Альбом (сингл)
Emotionally
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Branislave Zivkovic*–Morning Light, B. Zivkovic*–Sundown, B. Zivkovic*–Pastoral Walk 1, B. Zivkovic*–Pastoral Walk 2, B. Zivkovic*–Pastoral Walk 3, B. Zivkovic*–In The Garden 1, B. Zivkovic*–In The Garden 2, B. Zivkovic*–Soft Thoughts 1, B. Zivkovic*–Soft Thoughts 2, B. Zivkovic*–Soft Thoughts 3, B. Zivkovic*–Soft Thoughts 4, Andre Tschaskowski*–Grief, A. Tschaskowski*–Personal Mood 1, A. Tschaskowski*–Personal Mood 2, A. Tschaskowski*–Woodland Mood, A. Tschaskowski*–Reminiscence, A. Tschaskowsk
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Branislave Zivkovic & Andre Tschaskowski - Emotionally (4251804128094) виниловая пластинка

Созданный в эмоциональном плане Браниславом Живковичем и Андре Часковским в 1986 году для Coloursound, этот альбом, пожалуй, является самым красивым из когда-либо созданных библиотечных альбомов. Шедевр от начала до конца, представляющий собой мощную мелодичную музыку для размышлений и самоанализа. Он действительно глубоко эмоционален. Поклонникам линчевской мрачной драмы, саундтрека Рая Кудера к фильмам «Париж, Техас» и «Колонна Дюрутти» обязательно стоит обратить на него внимание. Бранислав Живкович написал большую часть композиции на стороне А. Открывающая композиция «Утренний свет» точно передает это чувство, с великолепным и проникновенным соло на акустической гитаре, сочетающимся с альтовой флейтой, создавая потрясающий эффект. Его непосредственный контрапункт, "Sundown", не менее захватывающий, но несёт в себе ночную драму почти линчевских масштабов, снова используя гитару и флейту, но с чуть более меланхоличным, даже зловещим оттенком, также напоминающим музыку Рая Кудера к фильму "Париж, Техас". По-настоящему завораживает появление струнных. Замечательно. Задумчивое соло на виолончели с нарастающими струнными в сердце "Pastoral Walk 1" подтверждает меткость названия трека, а части 2 и 3 добавляют ещё больше напряжения — с помощью клавишных и перкуссионных элементов — с великолепным эффектом. "In The Garden 1" представляет собой элегическое соло на виолончели, а его вторая часть усиливает романтику. Четырехчастная сюита "Soft Thoughts" приглашает к дальнейшей интроспекции с помощью задумчивой альтовой флейты и гитары.

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Характеристики
Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804128094]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Branislave Zivkovic & Andre Tschaskowski
Альбом (сингл)
Emotionally
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Branislave Zivkovic*–Morning Light, B. Zivkovic*–Sundown, B. Zivkovic*–Pastoral Walk 1, B. Zivkovic*–Pastoral Walk 2, B. Zivkovic*–Pastoral Walk 3, B. Zivkovic*–In The Garden 1, B. Zivkovic*–In The Garden 2, B. Zivkovic*–Soft Thoughts 1, B. Zivkovic*–Soft Thoughts 2, B. Zivkovic*–Soft Thoughts 3, B. Zivkovic*–Soft Thoughts 4, Andre Tschaskowski*–Grief, A. Tschaskowski*–Personal Mood 1, A. Tschaskowski*–Personal Mood 2, A. Tschaskowski*–Woodland Mood, A. Tschaskowski*–Reminiscence, A. Tschaskowsk
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Созданный в эмоциональном плане Браниславом Живковичем и Андре Часковским в 1986 году для Coloursound, этот альбом, пожалуй, является самым красивым из когда-либо созданных библиотечных альбомов. Шедевр от начала до конца, представляющий собой мощную мелодичную музыку для размышлений и самоанализа. Он действительно глубоко эмоционален. Поклонникам линчевской мрачной драмы, саундтрека Рая Кудера к фильмам «Париж, Техас» и «Колонна Дюрутти» обязательно стоит обратить на него внимание. Бранислав Живкович написал большую часть композиции на стороне А. Открывающая композиция «Утренний свет» точно передает это чувство, с великолепным и проникновенным соло на акустической гитаре, сочетающимся с альтовой флейтой, создавая потрясающий эффект. Его непосредственный контрапункт, "Sundown", не менее захватывающий, но несёт в себе ночную драму почти линчевских масштабов, снова используя гитару и флейту, но с чуть более меланхоличным, даже зловещим оттенком, также напоминающим музыку Рая Кудера к фильму "Париж, Техас". По-настоящему завораживает появление струнных. Замечательно. Задумчивое соло на виолончели с нарастающими струнными в сердце "Pastoral Walk 1" подтверждает меткость названия трека, а части 2 и 3 добавляют ещё больше напряжения — с помощью клавишных и перкуссионных элементов — с великолепным эффектом. "In The Garden 1" представляет собой элегическое соло на виолончели, а его вторая часть усиливает романтику. Четырехчастная сюита "Soft Thoughts" приглашает к дальнейшей интроспекции с помощью задумчивой альтовой флейты и гитары.
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