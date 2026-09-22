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Richard Ashcroft - Lovin' You (Coloured) (0198704504594) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Richard Ashcroft - Lovin' You (Coloured) (0198704504594) виниловая пластинка

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Richard Ashcroft - Lovin&#039; You (Coloured) (0198704504594) виниловая пластинка - фото 1
Richard Ashcroft - Lovin&#039; You (Coloured) (0198704504594) виниловая пластинка - фото 2
Richard Ashcroft - Lovin&#039; You (Coloured) (0198704504594) виниловая пластинка - фото 3
Richard Ashcroft - Lovin&#039; You (Coloured) (0198704504594) виниловая пластинка - фото 4
Richard Ashcroft - Lovin&#039; You (Coloured) (0198704504594) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Richard Ashcroft
Альбом (сингл)
Lovin' You
Жанр
Indie Rock
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Richard Ashcroft - Lovin&#039; You (Coloured) (0198704504594) виниловая пластинка - фото 1
  • Richard Ashcroft - Lovin&#039; You (Coloured) (0198704504594) виниловая пластинка - фото 2
  • Richard Ashcroft - Lovin&#039; You (Coloured) (0198704504594) виниловая пластинка - фото 3
  • Richard Ashcroft - Lovin&#039; You (Coloured) (0198704504594) виниловая пластинка - фото 4
  • Richard Ashcroft - Lovin&#039; You (Coloured) (0198704504594) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722258
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Характеристики

Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0198704504594]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Richard Ashcroft
Альбом (сингл)
Lovin' You
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Lover, Out Of These Blues, Heavy News, Oh L’amour, I’m A Rebel, Find Another Reason, Lovin’ You, Live With Hope, Crimson Fire, Fly To The Sun
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Richard Ashcroft - Lovin' You (Coloured) (0198704504594) виниловая пластинка

«Lovin' You» — новый, седьмой, сольный альбом английского музыканта, певца и автора песен Ричарда Эшкрофта. Лимитированное издание на синем виниле. Ричард Эшкрофт, двукратный лауреат Ivor Novello Award (в номинациях «Автор песен года» и «Выдающийся вклад в британскую музыку»), за свою тридцатилетнюю карьеру стал одним из самых успешных и влиятельных авторов песен. Его первый этап в составе The Verve имел впечатляющую кульминацию с альбомом «Urban Hymns», полным хитов («Bitter Sweet Symphony», «The Drugs Don't Work», «Lucky Man» и «Sonnet»), который, став стал мультиплатиновым и одним из самых продаваемых альбомов в истории Великобритании. Группа добилась второго места на вершине чартов с альбомом «Forth» и завоевала три премии BRIT Awards. Его сольная карьера продолжила этот успех с дебютным альбомом «Alone With Everybody», который дебютировал на первом месте. Все пять последующих студийных альбомов занимали места между вторым и пятым.

Отзывы о товаре Richard Ashcroft - Lovin' You (Coloured) (0198704504594) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0198704504594]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Richard Ashcroft
Альбом (сингл)
Lovin' You
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Lover, Out Of These Blues, Heavy News, Oh L’amour, I’m A Rebel, Find Another Reason, Lovin’ You, Live With Hope, Crimson Fire, Fly To The Sun
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
«Lovin' You» — новый, седьмой, сольный альбом английского музыканта, певца и автора песен Ричарда Эшкрофта. Лимитированное издание на синем виниле. Ричард Эшкрофт, двукратный лауреат Ivor Novello Award (в номинациях «Автор песен года» и «Выдающийся вклад в британскую музыку»), за свою тридцатилетнюю карьеру стал одним из самых успешных и влиятельных авторов песен. Его первый этап в составе The Verve имел впечатляющую кульминацию с альбомом «Urban Hymns», полным хитов («Bitter Sweet Symphony», «The Drugs Don't Work», «Lucky Man» и «Sonnet»), который, став стал мультиплатиновым и одним из самых продаваемых альбомов в истории Великобритании. Группа добилась второго места на вершине чартов с альбомом «Forth» и завоевала три премии BRIT Awards. Его сольная карьера продолжила этот успех с дебютным альбомом «Alone With Everybody», который дебютировал на первом месте. Все пять последующих студийных альбомов занимали места между вторым и пятым.
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Richard Ashcroft - Lovin' You (Coloured) (0198704504594) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4120 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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