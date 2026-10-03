Top.Mail.Ru
Dean Martin - The Platinum Collection (5060403742254) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Dean Martin - The Platinum Collection (5060403742254) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Dean Martin - The Platinum Collection (5060403742254) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387838
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Dean Martin - The Platinum Collection (5060403742254) виниловая пластинка
5 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dean Martin - The Platinum Collection (5060403742254) виниловая пластинка

Track List

A1That's Amor?3:08
A2Volar? (Nel Blu Dipinto Di Blu)3:01
A3Buona Sera2:22
A4You're Nobody 'til Somebody Loves You2:15
A5Return To Me (Ritorna A Me)2:24
A6Rio Bravo3:01
A7Promise Her Anything (But Give Her Love)2:57
A8Kiss2:24
B1Memories Are Made Of This2:17
B2On An Evening In Roma (Sott'er Celo De Roma)2:25
B3Sleepy Time Gal2:36
B4Pretty Baby2:03
B5The Object Of My Affection2:38
B6Let Me Go Lover3:03
B7Dinah2:20
B8Forgetting You2:46
C1When You're Smiling3:04
C2Ain't That A Kick In The Head2:25
C3Write To Me From Naples2:47
C4The Man Who Plays The Mandolino2:52
C5You've Got Me Crying Again1:45
C6For You2:21
C7The Look2:18
C8Georgia On My Mind3:02
D1Mambo Italiano2:18
D2In Napoli2:55
D3Only Forever2:09
D4Maybe2:13
D5Nevertheless (I'm In Love With You)2:52
D6Once In A While2:54
D7Way Down Yonder In New Orleans2:20
D8Innamorata (Sweetheart)2:27
E1I Can't Give You Anything But Love2:42
E2How D'ya Like Your Eggs In The Morning - With Helen O'connell2:47
E3Angel Baby2:46
E4Besame Mucho2:26
E5Vieni Su (Say You Love Me Too)2:40
E6It's Easy To Remember3:16
E7Bonne Nuit2:41
E8Oh Marie2:24
F1Sway2:42
F2Come Back To Sorrento3:14
F3(Ma Come Bali) Bella Bimba2:48
F4Two Sleepy People - With Line Renaud2:53
F5The Tricche Tracche (The Tree-Kay Trah-Kay)2:09
F6Simpatic?2:51
F7Belle From Barcelona2:50
F8Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow1:58

Отзывы о товаре Dean Martin - The Platinum Collection (5060403742254) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1That's Amor?3:08
A2Volar? (Nel Blu Dipinto Di Blu)3:01
A3Buona Sera2:22
A4You're Nobody 'til Somebody Loves You2:15
A5Return To Me (Ritorna A Me)2:24
A6Rio Bravo3:01
A7Promise Her Anything (But Give Her Love)2:57
A8Kiss2:24
B1Memories Are Made Of This2:17
B2On An Evening In Roma (Sott'er Celo De Roma)2:25
B3Sleepy Time Gal2:36
B4Pretty Baby2:03
B5The Object Of My Affection2:38
B6Let Me Go Lover3:03
B7Dinah2:20
B8Forgetting You2:46
C1When You're Smiling3:04
C2Ain't That A Kick In The Head2:25
C3Write To Me From Naples2:47
C4The Man Who Plays The Mandolino2:52
C5You've Got Me Crying Again1:45
C6For You2:21
C7The Look2:18
C8Georgia On My Mind3:02
D1Mambo Italiano2:18
D2In Napoli2:55
D3Only Forever2:09
D4Maybe2:13
D5Nevertheless (I'm In Love With You)2:52
D6Once In A While2:54
D7Way Down Yonder In New Orleans2:20
D8Innamorata (Sweetheart)2:27
E1I Can't Give You Anything But Love2:42
E2How D'ya Like Your Eggs In The Morning - With Helen O'connell2:47
E3Angel Baby2:46
E4Besame Mucho2:26
E5Vieni Su (Say You Love Me Too)2:40
E6It's Easy To Remember3:16
E7Bonne Nuit2:41
E8Oh Marie2:24
F1Sway2:42
F2Come Back To Sorrento3:14
F3(Ma Come Bali) Bella Bimba2:48
F4Two Sleepy People - With Line Renaud2:53
F5The Tricche Tracche (The Tree-Kay Trah-Kay)2:09
F6Simpatic?2:51
F7Belle From Barcelona2:50
F8Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow1:58
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dean Martin - The Platinum Collection (5060403742254) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5490 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...