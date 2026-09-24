Astrud Gilberto - Now (5060672888967) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Astrud Gilberto
Альбом (сингл)
NOW
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722242
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Характеристики
Бренд
Klimt Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Klimt Records
Barcode
[5060672888967]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Astrud Gilberto
Альбом (сингл)
NOW
Жанр
Jazz
Трек-лист
Zigy Zigy Za, Make Love To Me, Baiao, Touching You, Take It Easy My Brother Charlie, Gingele, Where Have You Been?, Banda, Bridges, Daybreak (Walking Out On Yesterday)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Astrud Gilberto - Now (5060672888967) виниловая пластинка
Десятый студийный альбом бразильской певицы Аструд Жилберту, выпущенный в 1972 году на лейбле Perception Records. На данном альбоме певица пробует себя как автор песен - четыре из десяти написаны ею лично, также певица выступила продюсером альбома. Аранжировками занимался Эумир Деодато. Альбом был записан на студии Blue Rock Studio в Нью-Йорке в 1972 году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Klimt Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Klimt Records
Barcode
[5060672888967]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Astrud Gilberto
Альбом (сингл)
NOW
Жанр
Jazz
Трек-лист
Zigy Zigy Za, Make Love To Me, Baiao, Touching You, Take It Easy My Brother Charlie, Gingele, Where Have You Been?, Banda, Bridges, Daybreak (Walking Out On Yesterday)
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Десятый студийный альбом бразильской певицы Аструд Жилберту, выпущенный в 1972 году на лейбле Perception Records. На данном альбоме певица пробует себя как автор песен - четыре из десяти написаны ею лично, также певица выступила продюсером альбома. Аранжировками занимался Эумир Деодато. Альбом был записан на студии Blue Rock Studio в Нью-Йорке в 1972 году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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