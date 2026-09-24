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Baba Stiltz - Total (0827170559264) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Baba Stiltz - Total (0827170559264) виниловая пластинка

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Baba Stiltz - Total (0827170559264) виниловая пластинка - фото 1
Baba Stiltz - Total (0827170559264) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Baba Stiltz
Альбом (сингл)
Total
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Baba Stiltz - Total (0827170559264) виниловая пластинка - фото 1
  • Baba Stiltz - Total (0827170559264) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722176
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Baba Stiltz - Total (0827170559264) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Barnhus
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Barnhus
Barcode
[0827170559264]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Baba Stiltz
Альбом (сингл)
Total
Жанр
House
Трек-лист
Missing, Reality Sparks, Rain Dance, Sun Dance, Ja Rule, Golden Eye, Aches, Drone Zone, Weeeb, Hotel Exile, Quest 1, Discovery - New Dawn
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Baba Stiltz - Total (0827170559264) виниловая пластинка

«Total» — дебютный альбом исполнителя Baba Stiltz под его собственным именем, выпущенный в 2014 году лейблом Studio Barnhus.

Отзывы о товаре Baba Stiltz - Total (0827170559264) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Barnhus
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Barnhus
Barcode
[0827170559264]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Baba Stiltz
Альбом (сингл)
Total
Жанр
House
Трек-лист
Missing, Reality Sparks, Rain Dance, Sun Dance, Ja Rule, Golden Eye, Aches, Drone Zone, Weeeb, Hotel Exile, Quest 1, Discovery - New Dawn
Версия издания
стандартное
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
«Total» — дебютный альбом исполнителя Baba Stiltz под его собственным именем, выпущенный в 2014 году лейблом Studio Barnhus.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Baba Stiltz - Total (0827170559264) виниловая пластинка - по цене 2920 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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