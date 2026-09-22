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Sauveur Mallia - Spatial & Co (4251804137874) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sauveur Mallia - Spatial & Co (4251804137874) виниловая пластинка

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Sauveur Mallia - Spatial &amp; Co (4251804137874) виниловая пластинка - фото 1
Sauveur Mallia - Spatial &amp; Co (4251804137874) виниловая пластинка - фото 2
Sauveur Mallia - Spatial &amp; Co (4251804137874) виниловая пластинка - фото 3
Sauveur Mallia - Spatial &amp; Co (4251804137874) виниловая пластинка - фото 4
Sauveur Mallia - Spatial &amp; Co (4251804137874) виниловая пластинка - фото 5
Sauveur Mallia - Spatial &amp; Co (4251804137874) виниловая пластинка - фото 6
Sauveur Mallia - Spatial &amp; Co (4251804137874) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Sauveur Mallia
Альбом (сингл)
Spatial & Co
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sauveur Mallia - Spatial &amp; Co (4251804137874) виниловая пластинка - фото 1
  • Sauveur Mallia - Spatial &amp; Co (4251804137874) виниловая пластинка - фото 2
  • Sauveur Mallia - Spatial &amp; Co (4251804137874) виниловая пластинка - фото 3
  • Sauveur Mallia - Spatial &amp; Co (4251804137874) виниловая пластинка - фото 4
  • Sauveur Mallia - Spatial &amp; Co (4251804137874) виниловая пластинка - фото 5
  • Sauveur Mallia - Spatial &amp; Co (4251804137874) виниловая пластинка - фото 6
  • Sauveur Mallia - Spatial &amp; Co (4251804137874) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722161
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Характеристики

Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804137874]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Sauveur Mallia
Альбом (сингл)
Spatial & Co
Жанр
Диско
Трек-лист
Future Vision, Cosmic News, Baby Bass, Star Odyssey, Meteor One, Bass For Love, Space Alert, Galaxy Wars, All The Bass, Telex, Galactics, Animals Bass
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sauveur Mallia - Spatial & Co (4251804137874) виниловая пластинка

Spatial & Co — это шедевр диско-фанка от французского диско-лорда и маэстро Arpadys Совера Маллиа, пронизанный синтезаторами и космическим басом. Записанный на французском лейбле Tele Music в 1979 году, он представляет собой попеременно космический фанк и жутковатый криминальный фанк, наполненный низкими, убийственными басовыми линиями, размеренными барабанными брейками и искрящейся перкуссией. Он настолько фанковый, что аж больно. Первое переиздание 2023 года, винил 140 г, ремастеринг для этого издания выполнил Саймон Фрэнсис. Уверенно стартует "Future Vision" с его размеренной, но виртуозной басовой линией на фоне энергичных битов, создающих атмосферу. "Cosmic News" с живыми толпами под убийственную басовую партию напоминает "Chic Cheer" от Bernard & Nile. Композиция "Baby Bass", сочетающая бас и синтезатор, наращивает темп, в то время как мрачные и таинственные вибрации "Star Odyssey" служат космической передышкой от подавленного фанка. Температура и темп повышаются с помощью утонченного фанка "Meteor One", изящной межзвездной инструментальной композиции высочайшего уровня, прежде чем чувственная, мелодичная "Bass For Love" предлагает привлекательную замедленную версию грязного рока, завершающую первую сторону. Открывая сторону B, угрожающая, безритмичная "Space Alert" звучит как все те научно-фантастические мелодии из вашего детства, синтезированные в одно великолепное (блэк) целое. Далее идет "Galaxy Wars", еще один величественный космический шедевр, без ударных. Ультраперкуссионный драйв "All The Bass" знаменует возвращение неистового фанкового баса и сногсшибательных ударных. Растянутый фанк "OVNI Telex" неотразим и поражает своим масштабом, а вихревая, драматичная "Galactics" — зловещее, но мелодичное чудо. Легкомысленный фанк "Animals Bass" — немного глуповатый способ завершить этот в остальном безупречный сет, но, знаете, заигрывать с совершенством, вероятно, всегда веселее, чем его достигать.

Отзывы о товаре Sauveur Mallia - Spatial & Co (4251804137874) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804137874]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Sauveur Mallia
Альбом (сингл)
Spatial & Co
Жанр
Диско
Трек-лист
Future Vision, Cosmic News, Baby Bass, Star Odyssey, Meteor One, Bass For Love, Space Alert, Galaxy Wars, All The Bass, Telex, Galactics, Animals Bass
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Spatial & Co — это шедевр диско-фанка от французского диско-лорда и маэстро Arpadys Совера Маллиа, пронизанный синтезаторами и космическим басом. Записанный на французском лейбле Tele Music в 1979 году, он представляет собой попеременно космический фанк и жутковатый криминальный фанк, наполненный низкими, убийственными басовыми линиями, размеренными барабанными брейками и искрящейся перкуссией. Он настолько фанковый, что аж больно. Первое переиздание 2023 года, винил 140 г, ремастеринг для этого издания выполнил Саймон Фрэнсис. Уверенно стартует "Future Vision" с его размеренной, но виртуозной басовой линией на фоне энергичных битов, создающих атмосферу. "Cosmic News" с живыми толпами под убийственную басовую партию напоминает "Chic Cheer" от Bernard & Nile. Композиция "Baby Bass", сочетающая бас и синтезатор, наращивает темп, в то время как мрачные и таинственные вибрации "Star Odyssey" служат космической передышкой от подавленного фанка. Температура и темп повышаются с помощью утонченного фанка "Meteor One", изящной межзвездной инструментальной композиции высочайшего уровня, прежде чем чувственная, мелодичная "Bass For Love" предлагает привлекательную замедленную версию грязного рока, завершающую первую сторону. Открывая сторону B, угрожающая, безритмичная "Space Alert" звучит как все те научно-фантастические мелодии из вашего детства, синтезированные в одно великолепное (блэк) целое. Далее идет "Galaxy Wars", еще один величественный космический шедевр, без ударных. Ультраперкуссионный драйв "All The Bass" знаменует возвращение неистового фанкового баса и сногсшибательных ударных. Растянутый фанк "OVNI Telex" неотразим и поражает своим масштабом, а вихревая, драматичная "Galactics" — зловещее, но мелодичное чудо. Легкомысленный фанк "Animals Bass" — немного глуповатый способ завершить этот в остальном безупречный сет, но, знаете, заигрывать с совершенством, вероятно, всегда веселее, чем его достигать.
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