Описание товара Victor Cavini - Japan (4251648414209) виниловая пластинка

Первый релиз Be With в архивах уважаемого немецкого библиотечного лейбла Selected Sound – один из наших фаворитов на этом лейбле: невероятно востребованный альбом Japan от Виктора Кавини, первоначально выпущенный в 1983 году. Редкий и желанный уже много лет, это один из тех культовых библиотечных LP, которые никогда не появляются в продаже. С изображением гигантского Будды Камакуры Дайбуцу на увесистой обложке, этот альбом полон крутых сэмплов для смелых продюсеров: это кото-фанк безумие!. Виктор Кавини – это псевдоним плодовитого немецкого композитора и музыканта Герхарда Треде, работавшего в сфере библиотечной музыки. Он был известен тем, что исследовал инструменты и стили со всего мира (сам играл более чем на 50 различных инструментах), и Japan – это. его коллекция из 14 музыкальных эскизов, созданных с использованием традиционных японских духовых и струнных инструментов. Это звуки традиционной японской народной музыки, переосмысленные для западного слуха, с редкими современными вкраплениями. Современными, конечно же, для 1983 года. Эти «Картины Японии» гипнотизируют, порой неистовствуют, но всегда прекрасны. Первые двенадцать треков предлагают воздушные исследования кото и флейты, к которым добавляются другие струнные и ударные инструменты, которым затем отводится собственное пространство. Действительно, «Картины Японии XII» — это только ударные. А затем «Картины Японии XIII», кажется, появляются из ниоткуда. Но едва уловимая развязность звучания полного состава группы все еще не совсем готовит вас к грандиозной кульминации «Картины Японии XIV». Это, несомненно, выдающаяся композиция Японии, совершенно и чудесно контрастирующая с остальной частью альбома. Именно поэтому этот альбом стал таким обязательным для прослушивания. Он сохраняет традиционные японские инструменты, но сочетает их с ритмичными фанк-брейками, мощным электробасом в миксе и психоделическим фузз-гитарным звучанием размером с Годзиллу, которое на самом деле может быть традиционной тростниковой флейтой, доведенной до предела своих возможностей. Что бы это ни было, звучит это потрясающе. Напоминая одновременно Oriente Oggi Рино де Филиппи и Oriente Джанкарло Баригоцци, этот трек — настоящий зажигательный грув для би-боев и би-гёрлз, словно взятый из фильма о якудза конца 70-х. Действительно, если бы вам сказали, что RZA или Онра создали это в лаборатории в этом столетии, вы бы поверили. Удивительно, что это датируется 1983 годом. Аудиоверсия для Японии была бережно перемастерирована для винила постоянным участником Be With Саймоном Фрэнсисом, чтобы сохранить все характерные черты оригинальных записей. Ричард Робинсон тщательно восстановил оригинальную обложку Selected Sound. Незаменимо.