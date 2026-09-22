Top.Mail.Ru
Victor Cavini - Japan (4251648414209) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Victor Cavini - Japan (4251648414209) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Victor Cavini - Japan (4251648414209) виниловая пластинка - фото 1
Victor Cavini - Japan (4251648414209) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Victor Cavini
Альбом (сингл)
Japan
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Victor Cavini - Japan (4251648414209) виниловая пластинка - фото 1
  • Victor Cavini - Japan (4251648414209) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722146
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251648414209]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Victor Cavini
Альбом (сингл)
Japan
Жанр
Jazz
Трек-лист
Pictures Of Japan, Pictures Of Japan II, Pictures Of Japan III, Pictures Of Japan IV, Pictures Of Japan V, Pictures Of Japan VI, Pictures Of Japan VII, Pictures Of Japan VIII, Pictures Of Japan IX, Pictures Of Japan X, Pictures Of Japan XI, Pictures Of Japan XII, Pictures Of Japan XIII, Pictures Of Japan XIV
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Victor Cavini - Japan (4251648414209) виниловая пластинка

Первый релиз Be With в архивах уважаемого немецкого библиотечного лейбла Selected Sound – один из наших фаворитов на этом лейбле: невероятно востребованный альбом Japan от Виктора Кавини, первоначально выпущенный в 1983 году. Редкий и желанный уже много лет, это один из тех культовых библиотечных LP, которые никогда не появляются в продаже. С изображением гигантского Будды Камакуры Дайбуцу на увесистой обложке, этот альбом полон крутых сэмплов для смелых продюсеров: это кото-фанк безумие!. Виктор Кавини – это псевдоним плодовитого немецкого композитора и музыканта Герхарда Треде, работавшего в сфере библиотечной музыки. Он был известен тем, что исследовал инструменты и стили со всего мира (сам играл более чем на 50 различных инструментах), и Japan – это. его коллекция из 14 музыкальных эскизов, созданных с использованием традиционных японских духовых и струнных инструментов. Это звуки традиционной японской народной музыки, переосмысленные для западного слуха, с редкими современными вкраплениями. Современными, конечно же, для 1983 года. Эти «Картины Японии» гипнотизируют, порой неистовствуют, но всегда прекрасны. Первые двенадцать треков предлагают воздушные исследования кото и флейты, к которым добавляются другие струнные и ударные инструменты, которым затем отводится собственное пространство. Действительно, «Картины Японии XII» — это только ударные. А затем «Картины Японии XIII», кажется, появляются из ниоткуда. Но едва уловимая развязность звучания полного состава группы все еще не совсем готовит вас к грандиозной кульминации «Картины Японии XIV». Это, несомненно, выдающаяся композиция Японии, совершенно и чудесно контрастирующая с остальной частью альбома. Именно поэтому этот альбом стал таким обязательным для прослушивания. Он сохраняет традиционные японские инструменты, но сочетает их с ритмичными фанк-брейками, мощным электробасом в миксе и психоделическим фузз-гитарным звучанием размером с Годзиллу, которое на самом деле может быть традиционной тростниковой флейтой, доведенной до предела своих возможностей. Что бы это ни было, звучит это потрясающе. Напоминая одновременно Oriente Oggi Рино де Филиппи и Oriente Джанкарло Баригоцци, этот трек — настоящий зажигательный грув для би-боев и би-гёрлз, словно взятый из фильма о якудза конца 70-х. Действительно, если бы вам сказали, что RZA или Онра создали это в лаборатории в этом столетии, вы бы поверили. Удивительно, что это датируется 1983 годом. Аудиоверсия для Японии была бережно перемастерирована для винила постоянным участником Be With Саймоном Фрэнсисом, чтобы сохранить все характерные черты оригинальных записей. Ричард Робинсон тщательно восстановил оригинальную обложку Selected Sound. Незаменимо.

Отзывы о товаре Victor Cavini - Japan (4251648414209) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251648414209]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Victor Cavini
Альбом (сингл)
Japan
Жанр
Jazz
Трек-лист
Pictures Of Japan, Pictures Of Japan II, Pictures Of Japan III, Pictures Of Japan IV, Pictures Of Japan V, Pictures Of Japan VI, Pictures Of Japan VII, Pictures Of Japan VIII, Pictures Of Japan IX, Pictures Of Japan X, Pictures Of Japan XI, Pictures Of Japan XII, Pictures Of Japan XIII, Pictures Of Japan XIV
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Первый релиз Be With в архивах уважаемого немецкого библиотечного лейбла Selected Sound – один из наших фаворитов на этом лейбле: невероятно востребованный альбом Japan от Виктора Кавини, первоначально выпущенный в 1983 году. Редкий и желанный уже много лет, это один из тех культовых библиотечных LP, которые никогда не появляются в продаже. С изображением гигантского Будды Камакуры Дайбуцу на увесистой обложке, этот альбом полон крутых сэмплов для смелых продюсеров: это кото-фанк безумие!. Виктор Кавини – это псевдоним плодовитого немецкого композитора и музыканта Герхарда Треде, работавшего в сфере библиотечной музыки. Он был известен тем, что исследовал инструменты и стили со всего мира (сам играл более чем на 50 различных инструментах), и Japan – это. его коллекция из 14 музыкальных эскизов, созданных с использованием традиционных японских духовых и струнных инструментов. Это звуки традиционной японской народной музыки, переосмысленные для западного слуха, с редкими современными вкраплениями. Современными, конечно же, для 1983 года. Эти «Картины Японии» гипнотизируют, порой неистовствуют, но всегда прекрасны. Первые двенадцать треков предлагают воздушные исследования кото и флейты, к которым добавляются другие струнные и ударные инструменты, которым затем отводится собственное пространство. Действительно, «Картины Японии XII» — это только ударные. А затем «Картины Японии XIII», кажется, появляются из ниоткуда. Но едва уловимая развязность звучания полного состава группы все еще не совсем готовит вас к грандиозной кульминации «Картины Японии XIV». Это, несомненно, выдающаяся композиция Японии, совершенно и чудесно контрастирующая с остальной частью альбома. Именно поэтому этот альбом стал таким обязательным для прослушивания. Он сохраняет традиционные японские инструменты, но сочетает их с ритмичными фанк-брейками, мощным электробасом в миксе и психоделическим фузз-гитарным звучанием размером с Годзиллу, которое на самом деле может быть традиционной тростниковой флейтой, доведенной до предела своих возможностей. Что бы это ни было, звучит это потрясающе. Напоминая одновременно Oriente Oggi Рино де Филиппи и Oriente Джанкарло Баригоцци, этот трек — настоящий зажигательный грув для би-боев и би-гёрлз, словно взятый из фильма о якудза конца 70-х. Действительно, если бы вам сказали, что RZA или Онра создали это в лаборатории в этом столетии, вы бы поверили. Удивительно, что это датируется 1983 годом. Аудиоверсия для Японии была бережно перемастерирована для винила постоянным участником Be With Саймоном Фрэнсисом, чтобы сохранить все характерные черты оригинальных записей. Ричард Робинсон тщательно восстановил оригинальную обложку Selected Sound. Незаменимо.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Victor Cavini - Japan (4251648414209) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...