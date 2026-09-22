James Clarke - Mystery Movie: Themes (4260544825996) виниловая пластинка
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Описание товара James Clarke - Mystery Movie: Themes (4260544825996) виниловая пластинка
Be With Records представляет переиздание альбома Джеймса Кларка Mystery Movie, первоначально выпущенного в 1974 году. Mystery Movie изначально позиционировался как «современные композиции для небольших групп в различных настроениях. Идеально подходящие для нового американизированного стиля телевидения и кино, где музыка используется для создания настроения и развития действия». Таким образом, эта коллекция охватывает множество направлений, но делает это блестяще и абсолютно не имеет права быть таким фантастическим произведением от начала до конца. Mystery Movie наиболее известен благодаря виртуозным барабанным партиям, лежащим в основе первоклассной джаз-фанковой темы погони «Car Patrol», фуззовым риффам и соло на ARP в «The Heavies» и замедленной, энергичной композиции «Mystery Moll». «Study In Fear» и «Empty Streets» — это лучшие образцы саундтреков к фильмам ужасов. Однако наибольшую ценность представляют сдержанные, проникновенные композиции. Атмосферные мелодии и затянутые, наивные фолк-композиции, полные циклических наивных мотивов, напоминают «умиротворяющие» инструментальные произведения Ронни Лейна и Рона Вуда из их великолепного фильма «Последний рубеж Махони» (1976), а также прекрасные саундтреки Джека Ницше и Рая Кудера. «Waiting Game» можно также узнать по сэмплам мастеров мелодичного даунбита Express Rising. Послушайте «Relaxed Theme», «Quiet Girl», «Routine Procedure» и «Quietness Sustained» — это мелодичный, меланхоличный сет, причем последние три исполнены только на акустической гитаре и арфе. Be With совместно с легендарной KPM переиздали десять наших любимых записей из серии KPM 1000 и каталога Themes International Music, которые в настоящее время находятся под управлением KPM. Будь то убойный соул-фанк, нежный джаз-самба, грязные гитары или случайная балеарская красота, эти записи включают в себя одни из самых новаторских работ от самых талантливых композиторов и музыкантов 20-го века. Эти записи никогда не были легкодоступны, изначально выпускаясь как готовая, доступная альтернатива заказу музыки для телевидения и радио. Вследствие этого оригиналы были недоступны в течение десятилетий для всех, кроме самых преданных коллекционеров. Аудио для всех десяти переизданий взято с оригинальных аналоговых лент и было ремастерировано для винила постоянным сотрудником Be With Саймоном Фрэнсисом. Такую же тщательность была проявлена ??и к обложкам, воспроизведение которых поручено Ричарду Робинсону, нынешнему хранителю фирменного стиля KPM.
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Теги товара: Limited Edition
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