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James Clarke - Mystery Movie: Themes (4260544825996) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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James Clarke - Mystery Movie: Themes (4260544825996) виниловая пластинка

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James Clarke - Mystery Movie: Themes (4260544825996) виниловая пластинка - фото 1
James Clarke - Mystery Movie: Themes (4260544825996) виниловая пластинка - фото 2
James Clarke - Mystery Movie: Themes (4260544825996) виниловая пластинка - фото 3
James Clarke - Mystery Movie: Themes (4260544825996) виниловая пластинка - фото 4
James Clarke - Mystery Movie: Themes (4260544825996) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
James Clarke
Альбом (сингл)
Mystery Movie: Themes
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • James Clarke - Mystery Movie: Themes (4260544825996) виниловая пластинка - фото 1
  • James Clarke - Mystery Movie: Themes (4260544825996) виниловая пластинка - фото 2
  • James Clarke - Mystery Movie: Themes (4260544825996) виниловая пластинка - фото 3
  • James Clarke - Mystery Movie: Themes (4260544825996) виниловая пластинка - фото 4
  • James Clarke - Mystery Movie: Themes (4260544825996) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722145
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Характеристики

Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4260544825996]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
James Clarke
Альбом (сингл)
Mystery Movie: Themes
Жанр
Jazz
Трек-лист
Mystery Prelude, Car Patrol - Title Sequence, Breathless, Breathless - Short Version, Waiting Game, Mystery Moll, Mystery Movement, The Heavies, Dirty Scene, Study In Fear, Empty Streets, Night Watch, Foot Patrol, Quiet Girl, Relaxed Scene, Routine Procedure, Quietness Sustained
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара James Clarke - Mystery Movie: Themes (4260544825996) виниловая пластинка

Be With Records представляет переиздание альбома Джеймса Кларка Mystery Movie, первоначально выпущенного в 1974 году. Mystery Movie изначально позиционировался как «современные композиции для небольших групп в различных настроениях. Идеально подходящие для нового американизированного стиля телевидения и кино, где музыка используется для создания настроения и развития действия». Таким образом, эта коллекция охватывает множество направлений, но делает это блестяще и абсолютно не имеет права быть таким фантастическим произведением от начала до конца. Mystery Movie наиболее известен благодаря виртуозным барабанным партиям, лежащим в основе первоклассной джаз-фанковой темы погони «Car Patrol», фуззовым риффам и соло на ARP в «The Heavies» и замедленной, энергичной композиции «Mystery Moll». «Study In Fear» и «Empty Streets» — это лучшие образцы саундтреков к фильмам ужасов. Однако наибольшую ценность представляют сдержанные, проникновенные композиции. Атмосферные мелодии и затянутые, наивные фолк-композиции, полные циклических наивных мотивов, напоминают «умиротворяющие» инструментальные произведения Ронни Лейна и Рона Вуда из их великолепного фильма «Последний рубеж Махони» (1976), а также прекрасные саундтреки Джека Ницше и Рая Кудера. «Waiting Game» можно также узнать по сэмплам мастеров мелодичного даунбита Express Rising. Послушайте «Relaxed Theme», «Quiet Girl», «Routine Procedure» и «Quietness Sustained» — это мелодичный, меланхоличный сет, причем последние три исполнены только на акустической гитаре и арфе. Be With совместно с легендарной KPM переиздали десять наших любимых записей из серии KPM 1000 и каталога Themes International Music, которые в настоящее время находятся под управлением KPM. Будь то убойный соул-фанк, нежный джаз-самба, грязные гитары или случайная балеарская красота, эти записи включают в себя одни из самых новаторских работ от самых талантливых композиторов и музыкантов 20-го века. Эти записи никогда не были легкодоступны, изначально выпускаясь как готовая, доступная альтернатива заказу музыки для телевидения и радио. Вследствие этого оригиналы были недоступны в течение десятилетий для всех, кроме самых преданных коллекционеров. Аудио для всех десяти переизданий взято с оригинальных аналоговых лент и было ремастерировано для винила постоянным сотрудником Be With Саймоном Фрэнсисом. Такую же тщательность была проявлена ??и к обложкам, воспроизведение которых поручено Ричарду Робинсону, нынешнему хранителю фирменного стиля KPM.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4260544825996]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
James Clarke
Альбом (сингл)
Mystery Movie: Themes
Жанр
Jazz
Трек-лист
Mystery Prelude, Car Patrol - Title Sequence, Breathless, Breathless - Short Version, Waiting Game, Mystery Moll, Mystery Movement, The Heavies, Dirty Scene, Study In Fear, Empty Streets, Night Watch, Foot Patrol, Quiet Girl, Relaxed Scene, Routine Procedure, Quietness Sustained
Версия издания
лимитированное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Be With Records представляет переиздание альбома Джеймса Кларка Mystery Movie, первоначально выпущенного в 1974 году. Mystery Movie изначально позиционировался как «современные композиции для небольших групп в различных настроениях. Идеально подходящие для нового американизированного стиля телевидения и кино, где музыка используется для создания настроения и развития действия». Таким образом, эта коллекция охватывает множество направлений, но делает это блестяще и абсолютно не имеет права быть таким фантастическим произведением от начала до конца. Mystery Movie наиболее известен благодаря виртуозным барабанным партиям, лежащим в основе первоклассной джаз-фанковой темы погони «Car Patrol», фуззовым риффам и соло на ARP в «The Heavies» и замедленной, энергичной композиции «Mystery Moll». «Study In Fear» и «Empty Streets» — это лучшие образцы саундтреков к фильмам ужасов. Однако наибольшую ценность представляют сдержанные, проникновенные композиции. Атмосферные мелодии и затянутые, наивные фолк-композиции, полные циклических наивных мотивов, напоминают «умиротворяющие» инструментальные произведения Ронни Лейна и Рона Вуда из их великолепного фильма «Последний рубеж Махони» (1976), а также прекрасные саундтреки Джека Ницше и Рая Кудера. «Waiting Game» можно также узнать по сэмплам мастеров мелодичного даунбита Express Rising. Послушайте «Relaxed Theme», «Quiet Girl», «Routine Procedure» и «Quietness Sustained» — это мелодичный, меланхоличный сет, причем последние три исполнены только на акустической гитаре и арфе. Be With совместно с легендарной KPM переиздали десять наших любимых записей из серии KPM 1000 и каталога Themes International Music, которые в настоящее время находятся под управлением KPM. Будь то убойный соул-фанк, нежный джаз-самба, грязные гитары или случайная балеарская красота, эти записи включают в себя одни из самых новаторских работ от самых талантливых композиторов и музыкантов 20-го века. Эти записи никогда не были легкодоступны, изначально выпускаясь как готовая, доступная альтернатива заказу музыки для телевидения и радио. Вследствие этого оригиналы были недоступны в течение десятилетий для всех, кроме самых преданных коллекционеров. Аудио для всех десяти переизданий взято с оригинальных аналоговых лент и было ремастерировано для винила постоянным сотрудником Be With Саймоном Фрэнсисом. Такую же тщательность была проявлена ??и к обложкам, воспроизведение которых поручено Ричарду Робинсону, нынешнему хранителю фирменного стиля KPM.


Теги товара: Limited Edition
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