Описание товара Guy Pedersen - Maxi Music (4251804140225) виниловая пластинка

Волшебный альбом Гая Педерсена Maxi Music, первоначально выпущенный на культовом парижском лейбле tele Music в 1972 году, — это золото психоделического рока и джаз-фанка. Это важная работа Педерсена, колеблющаяся между грубостью и гладкостью, но всегда с этими гипнотическими ритмами. Это шедевр от начала до конца, но финальный 13-минутный опус просто поразит воображение. Поверьте!. Захватывающий открывающий трек "Pr?texte Pour Indicatifs" настолько могуч, что его перепел Кит Мэнсфилд на "Hot Property" от Big Business/Wind Of Change на KPM. Это трек из 4 размеренных частей: первая — стремительный виртуозный номер, вторая и третья представляют собой замедленные фанковые импровизации с органом и эффектом вау-вау, а четвертая — возвращение к неистовой энергии начальных тактов. Ух, довольно сенсационно. "Purgatoire Mood (Interlude)" — прекрасный переход к потрясающему, насыщенному духовыми инструментами, быстрому и агрессивному джазовому великолепию "Purgatoire Mood 1" и более поэтичному "Purgatoire Mood 2". Быстрые фанковые ритмы и драматическое взаимодействие!. "Christophus Colombus" — ещё одна песня с несколькими секциями; интро — быстрое психоделическое рок-выступление с эффектом wah-wah, которое действительно захватывает, прежде чем перейти к более размеренному, но не менее неумолимому гитарно-фанковому шоу с безмолвным вокалом, а позже — задумчивой гитарой и фортепиано в великолепной гармонии. Завершая эту захватывающую сторону, элегантная "Bass In Love" — мягкая и чувственная инструментальная фанк-композиция в замедленном темпе, где грубая виолончель, джазовое фортепиано и соблазнительный, хриплый вокал объединяются, создавая аромат затяжного жара с довольно возбуждающим эффектом. Открывая сторону B, "Sing Song Bass" начинается медленно, но, как только вступают барабаны, нас ждет глубоко мелодичный, энергичный шедевр с органом, флейтой, фортепиано и басом — он действительно запоминающийся и абсолютно фантастический. Необычный, безумный психоделический поп "Petit Moujik De Nuit" — удивительно захватывающий номер, но для нас он служит лишь прелюдией к феноменальному заключительному треку. Абсолютный зверь, который полностью сметает все на своем пути!. Да, несмотря на то, что Maxi Music — это редчайшая из библиотечных записей — пластинка, которая может существовать сама по себе от начала до конца — она действительно содержит *один* абсолютный убийственный трек. И Питерсон приберег лучшее напоследок. Настоящая изюминка — можете ли вы представить что-то лучше?! — это пылающий психоделический рок-фанковый хит, печально известный 13-минутный триллер "Kermesse Non H?roique". Содержащая потрясающее соло на флейте, эта композиция действительно звучит как что-то с первого альбома Dungen. Да, настолько хорошо. Какой замечательный способ завершить карьеру!. Аудио для Maxi Music было ремастерировано постоянным участником Be With Саймоном Фрэнсисом, что гарантирует, что этот релиз звучит лучше, чем когда-либо. Мастерство Сисели Балстон позволило избежать каких-либо потерь при обработке, в то время как оригинал.В штаб-квартире Be With HQ была восстановлена ??культовая обложка альбома Tele Music, что стало завершающим штрихом в этом давно назревшем переиздании.