Описание товара Guy Pedersen - Contrebasses (4251804140232) виниловая пластинка

Ги Педерсен, французский виртуозный контрабасист в стиле джаз-соул-фанк, записал альбом Contrebasses в 1970 году для лейбла Tele Music. Это один из самых выдающихся, но почему-то незаслуженно забытых релизов в каталоге этой библиотеки. Забудьте о библиотеке, это, по сути, великолепная, прямолинейная, меланхоличная джазовая запись с потрясающими брейками. Она полна сенсационных психоделических/джазовых моментов с мощными басами; это абсолютное золото. В композиции. "Indian Pop Bass" присутствует глубокий, абстрактный брейкбит, который пересекается с басовой линией, зацикленной так, словно она погружается в покачивающиеся, тяжелые, медленные барабаны. Таинственная, размеренная "Pr?lude ? Une Angoisse" — это жутковатая, волшебная композиция с превосходными эффектами, а "Patio Bass" — это легкий, глубокий джазовый шедевр с фантастическими барабанами и грациозной мелодией. "Tension Nerveuse" создает атмосферу, полностью соответствующую названию: неподдельное напряжение, грохочущие ударные и глубокий драматический джаз. "Amour, D?lices Et Contrebasse" немного легковесна, поэтому лучше обратиться к гораздо более мрачному и своеобразному фанку "Percussion Bass", наполненному оригинальными звуками и эффектами. "Obsession Diabolique" завершает сторону А, представляя собой фанковую басовую линию и искрящиеся ударные, борющиеся с гудящими струнами, создавая уникально тревожный, бесритмичный трек. Сторону Б сразу же оживляет фантастический, энергичный фанк-джаз "Les Copains De La Basse". "Doucement La Basse" в основном незапоминающаяся, но "Bass Session" — это пылающий психоделический джаз-роковый хит. Абсолютно захватывающий. В равной степени "Bass After Love" — это разрушительно психоделический, фанковый и уникальный трек. "Ballade Pour Une Basse" — это классическая фанковая французская джазовая композиция с заразительной басовой мелодией, которая, кажется, предвосхищает "Before The Night Is Over", трек Джо Саймона, который Outkast использовали в качестве сэмпла для "So Fresh, So Clean". Аудиозапись Contrebasses была ремастерирована постоянным участником Be With Саймоном Фрэнсисом, что гарантирует лучшее звучание этого релиза. Благодаря профессионализму Сисели Балстон ничего не было потеряно при обработке, а оригинальная, культовая обложка Tele Music была восстановлена ??здесь, в штаб-квартире Be With, в качестве завершающего штриха к этому долгожданному переизданию.