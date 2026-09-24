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Guy Pedersen - Contrebasses (4251804140232) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Guy Pedersen - Contrebasses (4251804140232) виниловая пластинка

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Guy Pedersen - Contrebasses (4251804140232) виниловая пластинка - фото 4
Guy Pedersen - Contrebasses (4251804140232) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Guy Pedersen
Альбом (сингл)
Contrebasses
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Guy Pedersen - Contrebasses (4251804140232) виниловая пластинка - фото 1
  • Guy Pedersen - Contrebasses (4251804140232) виниловая пластинка - фото 2
  • Guy Pedersen - Contrebasses (4251804140232) виниловая пластинка - фото 3
  • Guy Pedersen - Contrebasses (4251804140232) виниловая пластинка - фото 4
  • Guy Pedersen - Contrebasses (4251804140232) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722138
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Guy Pedersen - Contrebasses (4251804140232) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804140232]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Guy Pedersen
Альбом (сингл)
Contrebasses
Жанр
Jazz
Трек-лист
Indian Pop Bass, Pr?lude ? Une Angoisse, Patio Bass, Tension Nerveuse, Amour, D?lices Et Contrebasse, Percussion Bass, Obsession Diabolique, Les Copains De La Basse, Doucement La Basse, Bass Session, Bass After Love, Ballade Pour Une Basse, Cosmic Bass
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Guy Pedersen - Contrebasses (4251804140232) виниловая пластинка

Ги Педерсен, французский виртуозный контрабасист в стиле джаз-соул-фанк, записал альбом Contrebasses в 1970 году для лейбла Tele Music. Это один из самых выдающихся, но почему-то незаслуженно забытых релизов в каталоге этой библиотеки. Забудьте о библиотеке, это, по сути, великолепная, прямолинейная, меланхоличная джазовая запись с потрясающими брейками. Она полна сенсационных психоделических/джазовых моментов с мощными басами; это абсолютное золото. В композиции. "Indian Pop Bass" присутствует глубокий, абстрактный брейкбит, который пересекается с басовой линией, зацикленной так, словно она погружается в покачивающиеся, тяжелые, медленные барабаны. Таинственная, размеренная "Pr?lude ? Une Angoisse" — это жутковатая, волшебная композиция с превосходными эффектами, а "Patio Bass" — это легкий, глубокий джазовый шедевр с фантастическими барабанами и грациозной мелодией. "Tension Nerveuse" создает атмосферу, полностью соответствующую названию: неподдельное напряжение, грохочущие ударные и глубокий драматический джаз. "Amour, D?lices Et Contrebasse" немного легковесна, поэтому лучше обратиться к гораздо более мрачному и своеобразному фанку "Percussion Bass", наполненному оригинальными звуками и эффектами. "Obsession Diabolique" завершает сторону А, представляя собой фанковую басовую линию и искрящиеся ударные, борющиеся с гудящими струнами, создавая уникально тревожный, бесритмичный трек. Сторону Б сразу же оживляет фантастический, энергичный фанк-джаз "Les Copains De La Basse". "Doucement La Basse" в основном незапоминающаяся, но "Bass Session" — это пылающий психоделический джаз-роковый хит. Абсолютно захватывающий. В равной степени "Bass After Love" — это разрушительно психоделический, фанковый и уникальный трек. "Ballade Pour Une Basse" — это классическая фанковая французская джазовая композиция с заразительной басовой мелодией, которая, кажется, предвосхищает "Before The Night Is Over", трек Джо Саймона, который Outkast использовали в качестве сэмпла для "So Fresh, So Clean". Аудиозапись Contrebasses была ремастерирована постоянным участником Be With Саймоном Фрэнсисом, что гарантирует лучшее звучание этого релиза. Благодаря профессионализму Сисели Балстон ничего не было потеряно при обработке, а оригинальная, культовая обложка Tele Music была восстановлена ??здесь, в штаб-квартире Be With, в качестве завершающего штриха к этому долгожданному переизданию.

Отзывы о товаре Guy Pedersen - Contrebasses (4251804140232) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804140232]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Guy Pedersen
Альбом (сингл)
Contrebasses
Жанр
Jazz
Трек-лист
Indian Pop Bass, Pr?lude ? Une Angoisse, Patio Bass, Tension Nerveuse, Amour, D?lices Et Contrebasse, Percussion Bass, Obsession Diabolique, Les Copains De La Basse, Doucement La Basse, Bass Session, Bass After Love, Ballade Pour Une Basse, Cosmic Bass
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Ги Педерсен, французский виртуозный контрабасист в стиле джаз-соул-фанк, записал альбом Contrebasses в 1970 году для лейбла Tele Music. Это один из самых выдающихся, но почему-то незаслуженно забытых релизов в каталоге этой библиотеки. Забудьте о библиотеке, это, по сути, великолепная, прямолинейная, меланхоличная джазовая запись с потрясающими брейками. Она полна сенсационных психоделических/джазовых моментов с мощными басами; это абсолютное золото. В композиции. "Indian Pop Bass" присутствует глубокий, абстрактный брейкбит, который пересекается с басовой линией, зацикленной так, словно она погружается в покачивающиеся, тяжелые, медленные барабаны. Таинственная, размеренная "Pr?lude ? Une Angoisse" — это жутковатая, волшебная композиция с превосходными эффектами, а "Patio Bass" — это легкий, глубокий джазовый шедевр с фантастическими барабанами и грациозной мелодией. "Tension Nerveuse" создает атмосферу, полностью соответствующую названию: неподдельное напряжение, грохочущие ударные и глубокий драматический джаз. "Amour, D?lices Et Contrebasse" немного легковесна, поэтому лучше обратиться к гораздо более мрачному и своеобразному фанку "Percussion Bass", наполненному оригинальными звуками и эффектами. "Obsession Diabolique" завершает сторону А, представляя собой фанковую басовую линию и искрящиеся ударные, борющиеся с гудящими струнами, создавая уникально тревожный, бесритмичный трек. Сторону Б сразу же оживляет фантастический, энергичный фанк-джаз "Les Copains De La Basse". "Doucement La Basse" в основном незапоминающаяся, но "Bass Session" — это пылающий психоделический джаз-роковый хит. Абсолютно захватывающий. В равной степени "Bass After Love" — это разрушительно психоделический, фанковый и уникальный трек. "Ballade Pour Une Basse" — это классическая фанковая французская джазовая композиция с заразительной басовой мелодией, которая, кажется, предвосхищает "Before The Night Is Over", трек Джо Саймона, который Outkast использовали в качестве сэмпла для "So Fresh, So Clean". Аудиозапись Contrebasses была ремастерирована постоянным участником Be With Саймоном Фрэнсисом, что гарантирует лучшее звучание этого релиза. Благодаря профессионализму Сисели Балстон ничего не было потеряно при обработке, а оригинальная, культовая обложка Tele Music была восстановлена ??здесь, в штаб-квартире Be With, в качестве завершающего штриха к этому долгожданному переизданию.
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Guy Pedersen - Contrebasses (4251804140232) виниловая пластинка - по цене 3970 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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