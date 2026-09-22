Ned Doheny - Prone (8713748984564) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ned Doheny - Prone (8713748984564) виниловая пластинка
Альбом Prone, первоначально выпущенный только в Японии в 1979 году, большинством ценителей считается вершиной творчества Неда Дохени. Даже лучше, чем превосходный Hard Candy. Так почему же этот шедевр в стиле AOR/софт-фанк не был легально доступен на виниле более 35 лет, остаётся загадкой. В честь «Be With Ned» — первого в истории тура маэстро с Западного побережья по Великобритании и Европе в марте 2015 года — Be With Records с гордостью представляет первое официально лицензированное переиздание этой забытой фанк-классики. Что делает этот релиз по-настоящему особенным, так это включение в него полной вокальной версии джаз-фанковой классики To Prove My Love. Это та версия Prone, которую все ждали. Снова спродюсированная легендарным Стивом Кроппером, супер-плавные грувы Prone демонстрируют прекрасный непринужденный вокал Неда, виртуозную игру и вечно ироничную лирику. Помимо To Prove My Love, альбом включает в себя несколько недооцененных треков Дохени: обратите внимание на такие изысканные композиции, как Think Like A Lover, Guess Who's Lookin' For Love Again и Funky Love. Выпущенный на высококачественном 180-граммовом виниле и содержащий оригинальное оформление обложки и вкладыша с текстами песен, этот ограниченный тираж — настоящая находка.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул, Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитOST - Kings (Nick Cave; Warren Ellis) (3299039801024) виниловая ...
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитDream Theater - Master Of Puppets - Live In Barcelona, 2002 (019...
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитMickey 3D - La Treve (coloured) (0190296766169) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитNad Sylvan - Spiritus Mundi (0194398583013) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитThe Wedding Present - Seamonsters (0194398789811) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитInoki - Medioego (coloured) (0194399370612) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитIl Volo - Sings Morricone (0194399352113) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитPeter Tosh - Complete Captured Live (coloured) (0190296459320) в...
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитOriginal Cast - Hedwig And The Angry Inch (Stephen Trask) (colou...
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитThe Replacements - Unsuitable For Airplay (0603497842308) винило...
-
В наличииЦена 3 300 руб.825 руб. в СплитElvis Presley - Love Songs (Pink) (5060348583639) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 310 руб.828 руб. в СплитMiles Davis - Sketches Of Spain (8437012830998) виниловая пласти...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул, Limited Edition
Отзывы о товаре Ned Doheny - Prone (8713748984564) виниловая пластинка