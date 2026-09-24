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Pierre Dutour - Top Fiction (4251804140249) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Pierre Dutour - Top Fiction (4251804140249) виниловая пластинка

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Pierre Dutour - Top Fiction (4251804140249) виниловая пластинка - фото 1
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Pierre Dutour
Альбом (сингл)
Top Fiction
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pierre Dutour - Top Fiction (4251804140249) виниловая пластинка - фото 1
  • Pierre Dutour - Top Fiction (4251804140249) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722132
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Pierre Dutour - Top Fiction (4251804140249) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804140249]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Pierre Dutour
Альбом (сингл)
Top Fiction
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Captain Parade, Mountain Echos, Discowboy, Tombola Time I, Tombola Time II, Space Fiction, Mountain Trumpet, Tambours Parade, Deer Forest, Charly Guitare, Magic Lake I, Magic Lake II, Pop Fiction, Damnation Space
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pierre Dutour - Top Fiction (4251804140249) виниловая пластинка

Знаменитый альбом Пьера Дютура Top Fiction — это квинтэссенция пятитрекового сборника. Вышедший в 1979 году на лейбле Tele Music, этот сборник, посвященный экологическим темам, *все треки потрясающие*. Речь идет о настоящих хитах всех времен. Эти треки рекомендуются для элегантного дополнения глубоких диджейских сетов или миксов. Пропустите раздражающий фанк в стиле маршевого оркестра "Captain Parade" с его свистками и отправляйтесь прямо к сверкающим синтезаторам и гордым духовым инструментам безритмового эмбиентного чуда "Mountain Echoes". Пожалуй, оно само по себе стоит того, чтобы его послушать. Оно настолько хорошее. Научно-фантастическая атмосфера "Space Fiction" определенно подходит для сэмплирования, а гордые духовые инструменты "Mountain Trumpet" определенно содержат взрывные звуки, которые могут быть использованы в творческих целях. "Tambours Parade" — это еще один фанк в стиле маршевого оркестра, только на этот раз барабаны звучат мощно, и в этой композиции есть много чего, что может понравиться. По правде говоря, всё дело в стороне B. И, честно говоря, это настоящая сторона B на все времена. Она открывается великолепной композицией "Deer Forest". Это одна из самых красивых песен, которые вы когда-либо услышите. Как будто из альбома "Voyage" Брайана Беннетта, она звучит на фоне мечтательно мелодичных синтезаторов и, как выразился один фанат, "словно Анджело Бадаламенти написал её в соавторстве с композитором Final Fantasy Нобуо Уэмацу". Это просто потрясающе. Мгновенно очаруйтесь глубокой, жутковатой ностальгией и нежным фортепиано "Magic Lake I" и "Magic Lake II", дополненного свистящим синтезатором. Почти заглавная композиция "Pop Fiction" — ещё одна скрытая жемчужина, содержащая мечтательные, сверкающие арпеджио, которые так и просятся, чтобы их сэмплировали с мощным ритмом. Завершает сет композиция "Damnation Space" — 2 минуты жутковатой конкретной музыки. Итак, 5 совершенно невероятных треков и 2-3 хороших. Отличное соотношение для альбома из библиотеки, думаю, все согласятся. Поверьте, лучшие треки — это просто золото, что делает этот альбом обязательной покупкой. Послушайте и убедитесь сами. Аудиоверсия альбома Top Fiction была заново обработана постоянным сотрудником Be With Саймоном Фрэнсисом, благодаря чему этот неоднозначный релиз звучит лучше, чем когда-либо. Мастерство Сисели Балстон позволило сохранить все детали в идеальном состоянии, а оригинальная обложка в стиле космической эры была восстановлена ??здесь, в штаб-квартире Be With, в качестве завершающего штриха к этому долгожданному переизданию.

Отзывы о товаре Pierre Dutour - Top Fiction (4251804140249) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804140249]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Pierre Dutour
Альбом (сингл)
Top Fiction
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Captain Parade, Mountain Echos, Discowboy, Tombola Time I, Tombola Time II, Space Fiction, Mountain Trumpet, Tambours Parade, Deer Forest, Charly Guitare, Magic Lake I, Magic Lake II, Pop Fiction, Damnation Space
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Знаменитый альбом Пьера Дютура Top Fiction — это квинтэссенция пятитрекового сборника. Вышедший в 1979 году на лейбле Tele Music, этот сборник, посвященный экологическим темам, *все треки потрясающие*. Речь идет о настоящих хитах всех времен. Эти треки рекомендуются для элегантного дополнения глубоких диджейских сетов или миксов. Пропустите раздражающий фанк в стиле маршевого оркестра "Captain Parade" с его свистками и отправляйтесь прямо к сверкающим синтезаторам и гордым духовым инструментам безритмового эмбиентного чуда "Mountain Echoes". Пожалуй, оно само по себе стоит того, чтобы его послушать. Оно настолько хорошее. Научно-фантастическая атмосфера "Space Fiction" определенно подходит для сэмплирования, а гордые духовые инструменты "Mountain Trumpet" определенно содержат взрывные звуки, которые могут быть использованы в творческих целях. "Tambours Parade" — это еще один фанк в стиле маршевого оркестра, только на этот раз барабаны звучат мощно, и в этой композиции есть много чего, что может понравиться. По правде говоря, всё дело в стороне B. И, честно говоря, это настоящая сторона B на все времена. Она открывается великолепной композицией "Deer Forest". Это одна из самых красивых песен, которые вы когда-либо услышите. Как будто из альбома "Voyage" Брайана Беннетта, она звучит на фоне мечтательно мелодичных синтезаторов и, как выразился один фанат, "словно Анджело Бадаламенти написал её в соавторстве с композитором Final Fantasy Нобуо Уэмацу". Это просто потрясающе. Мгновенно очаруйтесь глубокой, жутковатой ностальгией и нежным фортепиано "Magic Lake I" и "Magic Lake II", дополненного свистящим синтезатором. Почти заглавная композиция "Pop Fiction" — ещё одна скрытая жемчужина, содержащая мечтательные, сверкающие арпеджио, которые так и просятся, чтобы их сэмплировали с мощным ритмом. Завершает сет композиция "Damnation Space" — 2 минуты жутковатой конкретной музыки. Итак, 5 совершенно невероятных треков и 2-3 хороших. Отличное соотношение для альбома из библиотеки, думаю, все согласятся. Поверьте, лучшие треки — это просто золото, что делает этот альбом обязательной покупкой. Послушайте и убедитесь сами. Аудиоверсия альбома Top Fiction была заново обработана постоянным сотрудником Be With Саймоном Фрэнсисом, благодаря чему этот неоднозначный релиз звучит лучше, чем когда-либо. Мастерство Сисели Балстон позволило сохранить все детали в идеальном состоянии, а оригинальная обложка в стиле космической эры была восстановлена ??здесь, в штаб-квартире Be With, в качестве завершающего штриха к этому долгожданному переизданию.
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Pierre Dutour - Top Fiction (4251804140249) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3970 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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