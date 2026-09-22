Cleveland Eaton - Half And Half (4251804123723) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Cleveland Eaton
Альбом (сингл)
Half And Half
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722131
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Характеристики
Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804123723]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Cleveland Eaton
Альбом (сингл)
Half And Half
Жанр
Jazz
Трек-лист
Keep It Funky, Day Dreaming, Here Comes Funky Lou, Golly Wow, People Make The World Go Round, Slipping Into Darkness, Missing You, John's Groove, The Love Gangster, Lie, Movin' On
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Cleveland Eaton - Half And Half (4251804123723) виниловая пластинка
Его дебютный альбом, первоначально выпущенный в 1973 году, — это незаслуженно забытая жемчужина невероятного джаз-фанка, с множеством слоев, бесконечными джазовыми брейками, пропитанная стилем и дерзкой элегантностью. Это первое в истории переиздание, прошедшее ремастеринг и выпущенное на 140-граммовом виниле. (BE WITH)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804123723]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Cleveland Eaton
Альбом (сингл)
Half And Half
Жанр
Jazz
Трек-лист
Keep It Funky, Day Dreaming, Here Comes Funky Lou, Golly Wow, People Make The World Go Round, Slipping Into Darkness, Missing You, John's Groove, The Love Gangster, Lie, Movin' On
Версия издания
стандартное
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Его дебютный альбом, первоначально выпущенный в 1973 году, — это незаслуженно забытая жемчужина невероятного джаз-фанка, с множеством слоев, бесконечными джазовыми брейками, пропитанная стилем и дерзкой элегантностью. Это первое в истории переиздание, прошедшее ремастеринг и выпущенное на 140-граммовом виниле. (BE WITH)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Cleveland Eaton - Half And Half (4251804123723) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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