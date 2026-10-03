Selah Sue - Selah Sue (5060107728387) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Selah Sue
Альбом (сингл)
Selah Sue
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб.
В наличии
Код товара: 722128
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Характеристики
Бренд
Because Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Because Music
Barcode
[5060107728387]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Selah Sue
Альбом (сингл)
Selah Sue
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
This World, Peace Of Mind, Raggamuffin, Crazy Vibes, Black Part Love, Mommy, Explanations, Please, Summertime, Crazy Sufferin Style, Fyah Fyah, Just Because I Do
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Selah Sue - Selah Sue (5060107728387) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: This World, Peace Of Mind, Raggamuffin, Crazy Vibes, Black Part Love, Mommy, Explanations, Please, Summertime, Crazy Sufferin Style, Fyah Fyah, Just Because I Do
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Because Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Because Music
Barcode
[5060107728387]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Selah Sue
Альбом (сингл)
Selah Sue
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
This World, Peace Of Mind, Raggamuffin, Crazy Vibes, Black Part Love, Mommy, Explanations, Please, Summertime, Crazy Sufferin Style, Fyah Fyah, Just Because I Do
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: This World, Peace Of Mind, Raggamuffin, Crazy Vibes, Black Part Love, Mommy, Explanations, Please, Summertime, Crazy Sufferin Style, Fyah Fyah, Just Because I Do
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Selah Sue - Selah Sue (5060107728387) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3390 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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