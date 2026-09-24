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The Nice - Nice (Coloured) (5060767442999) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Nice - Nice (Coloured) (5060767442999) виниловая пластинка

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The Nice - Nice (Coloured) (5060767442999) виниловая пластинка - фото 1
The Nice - Nice (Coloured) (5060767442999) виниловая пластинка - фото 2
The Nice - Nice (Coloured) (5060767442999) виниловая пластинка - фото 3
The Nice - Nice (Coloured) (5060767442999) виниловая пластинка - фото 4
The Nice - Nice (Coloured) (5060767442999) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Nice
Альбом (сингл)
Nice
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Nice - Nice (Coloured) (5060767442999) виниловая пластинка - фото 1
  • The Nice - Nice (Coloured) (5060767442999) виниловая пластинка - фото 2
  • The Nice - Nice (Coloured) (5060767442999) виниловая пластинка - фото 3
  • The Nice - Nice (Coloured) (5060767442999) виниловая пластинка - фото 4
  • The Nice - Nice (Coloured) (5060767442999) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722099
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Nice - Nice (Coloured) (5060767442999) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Charly
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Charly
Barcode
[5060767442999]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Nice
Альбом (сингл)
Nice
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Azrael Revisited, Hang On To A Dream, Diary Of An Empty Day, For Example, Rondo '69', She Belongs To Me
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Nice - Nice (Coloured) (5060767442999) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Azrael Revisited, Hang On To A Dream, Diary Of An Empty Day, For Example, Rondo '69', She Belongs To Me



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре The Nice - Nice (Coloured) (5060767442999) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Charly
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Charly
Barcode
[5060767442999]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Nice
Альбом (сингл)
Nice
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Azrael Revisited, Hang On To A Dream, Diary Of An Empty Day, For Example, Rondo '69', She Belongs To Me
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Azrael Revisited, Hang On To A Dream, Diary Of An Empty Day, For Example, Rondo '69', She Belongs To Me


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Nice - Nice (Coloured) (5060767442999) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3970 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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